İş dünyasından EKİM çıkarması

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslar sonbaharda hız kazanacak. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi, 13 Ekim'de düzenlenecek İş Zirvesi ile Türkiye ve Avrupa'dan siyasetçileri, iş dünyası temsilcilerini ve üst düzey yöneticileri bir araya getirmeye hazırlanırken, kasım ayında da Türkiye- Belçika ekonomik ilişkilerine odaklanan ayrı bir iş konseyi toplantısı gerçekleştirmeyi planlıyor.

ÜST DÜZEY KATILIM

Geçen yıl ilk kez düzenlenen İş Zirvesi'nin ikincisine yaklaşık 200 üst düzey davetlinin katılması bekleniyor. Zirvede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra ticaret, yatırım ve yeni sektörel iş birlikleri ele alınacak. Türkiye'den Ticaret Bakanı'nın yanı sıra DEİK yönetimi ve farklı iş konseylerinin başkanlarının programa katılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın katılımı konusunda ise temaslar sürüyor. Belçika tarafından Dışişleri Bakanı ve Savunma Bakanı başta olmak üzere üst düzey isimlerin zirvede yer alması beklenirken, Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki temsilcileri ile büyükelçilerin de programa katılması öngörülüyor. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, zirvenin Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir platform oluşturacağını belirterek, "Zirvede Türkiye-AB ilişkileri, ekonomik ve ticari iş birlikleri, ihracatın artırılması ve Avrupa Birliği süreci temel gündem maddelerimiz arasında olacak. Belçika'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve diğer Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapılacak" dedi.

YENİ SEKTÖRLER

Sektörel oturumlarda Türkiye ile Avrupa arasında son dönemde iş birliği potansiyelinin yükseldiği alanlara ağırlık verilecek. Savunma sanayii, sağlık ve sağlık teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zekâ ve veri merkezleri zirvenin öne çıkan başlıkları arasında yer alacak. Akıncılar, yeni dönemde ikili ticaretin yanı sıra teknoloji ve yatırım ortaklıklarının da önem kazandığına işaret ederek, "Amacımız yalnızca Türkiye ile Belçika arasındaki mevcut ekonomik ilişkileri geliştirmek değil, Türk şirketlerinin Avrupa pazarındaki yeni iş birliği olanaklarını da değerlendirmek. B2B görüşmeler ve sektörel oturumlarla şirketlerin doğrudan temas kurabileceği bir zemin oluşturmak istiyoruz" diye konuştu..

KASIM BULUŞMASI

Türkiye-Belçika ekonomik ilişkilerinde sonbahar gündeminin ikinci ayağını ise kasım ayında yapılması planlanan Türkiye-Belçika İş Konseyi toplantısı oluşturacak. Akıncılar, kasım ayındaki organizasyonu da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler açısından önemli gördüklerini belirterek, "Belçika tarafından üst düzey isimlerin, mümkünse bakan düzeyinde temsilcilerin katılımını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör