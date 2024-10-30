İş gücü piyasası ikiz dönüşümle uyumlu hale getirilecek

"2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yapılan derlemeye göre, başta özel politika gerektiren gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yeterli bir gelirle kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş imkanlarının sunulması, ikiz dönüşüm (yeşil ve dijital dönüşüm) sürecinin etkilerinin fırsata dönüştürülmesi, çalışma çağındaki nüfusun azami oranda istihdam edilmesi, insan kaynağı niteliğinin yükseltilerek etkin kullanıldığı verimli iş gücü piyasasının oluşturulması amaçlanıyor.

Bu hedef doğrultusunda, mevcut ve yeni meslek alanlarıyla bu alanların gerektirdiği beceri düzeylerinin belirlenmesi ve güçlendirilmesi sağlanacak.

İş gücü piyasasında yaşanan dönüşüm çerçevesinde ara ve kalifiye iş gücü ihtiyacına yönelik beceri geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilecek, aktif programlar geliştirilecek. İş gücü piyasasının ikiz dönüşüm sürecine uyumu sağlanacak. İkiz dönüşüm kapsamında aktif iş gücü politikaları analiz edilerek yeniden düzenlenecek.

Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programlarının ikiz dönüşüm sürecine uyum kabiliyeti, aktif iş gücü programları etki analizi sonuçları esas alınarak güçlendirilecek.

İŞ GÜCÜ KAYBINI ÖNLEMEYE YÖNELİK ADIMLAR ATILACAK

Nitelikli iş gücü kaybı önlenecek ve yurt dışında çalışan nitelikli vatandaşların Türkiye ile bağları güçlendirilerek mesleki bilgi ve tecrübe aktarımını sağlayacak mekanizmalar geliştirilecek.

Nitelikli iş gücünün, ilgili piyasayla bağlantılı göç nedenleri ortaya konularak sektör bazında kitlesel kaybı önlemeye yönelik adımlar atılacak.

Ülkedeki yabancı iş gücünün sektör ve meslek bazında çalışma koşullarına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve eş güdüm içinde bilimsel araştırma çalışması yapılacak. Düzensiz iş gücü göçü ile mücadele ve uluslararası iş gücünün kayıtlı istihdamının artırılması amacıyla çalışmalar yürütülecek.

Kayıt dışı çalışmanın azaltılmasına yönelik bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri artırılacak.

Özel politika gerektiren grupların, yeterli bir gelirle kayıtlı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı koşullarda iş gücü piyasasına katılımı sağlanacak.

Engelli İş Koçluğu hizmetleri kapsamında, engellilerin istihdama kazandırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılacak.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini ve kariyer farkındalıklarını artırmak amacıyla geliştirilen erken dönem kariyer destek araçlarının kapsamları geliştirilecek ve etkinlikler artırılacak.