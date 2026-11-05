İş insanı Zorlu toprağa verildi

Bir süredir hastanede tedavi gören Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu 82 yaşında hayatını kaybetti. Zorlu için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş insanı ve Galatasaray Kulübü eski Başkanı Adnan Polat başta olmak üzere iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Yağışlı havaya rağmen cenaze törenine yoğun katılım sağlandı. Hayatını kaybeden Ahmet Nazif Zorlu'nun torunları Ali Cümbüş ve ve kardeşi Ömer Cümbüş, dedelerinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldular.

ZİNCİRLİKUYU'YA DEFNEDİLDİ

İş insanı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör