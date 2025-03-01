İş kuracak girişimcilere 2 milyon TL’ye kadar destek: Başvuru için son tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, , KOSGEB Girişimci Destek Programı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kacır, 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını kaydetti.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon TL kaynak sağladık. 2025 yılı 1'inci dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025" ifadelerini kullandı.