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Giriş Tarihi: 19.6.2024

İş-Pozitif Projesi ile 4 ayda 286 bin kadın işle buluştu

İş-Pozitif Projesi ile 4 ayda 286 bin kadın işle buluştu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın İş-Pozitif Projesi ile 4 ayda 286 bin 940 kadının istihdamı sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde kadın istihdamını artırmak için 9 Şubat'ta hayata geçirilen projeye, 8 bakanlığın yanı sıra sanayi ve ticaret odaları ile sivil toplum kuruluşları da katkı veriyor.

SAYI ARTACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projenin kayıtlı kadın istihdamına destek olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı: "İş-Pozitif sayesinde 286 bin 940 kadının istihdamla buluşmasına aracılık ettik. Bu sayı önümüzdeki dönemde daha da artacak. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kalkınan ve büyüyen Türkiye hedefine ulaşmak için kadınların istihdama katılmalarının önündeki engelleri azaltarak, çalışma hayatında daha fazla yer almalarına destek olacağız."
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İş-Pozitif Projesi ile 4 ayda 286 bin kadın işle buluştu
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