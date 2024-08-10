İş-Pozitif Projesi ile 408 bin 139 kadın işe yerleştirildi

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı"nda konuşan Işıkhan, katil İsrail'in yayılmacı bir politikayla Filistin'de insanlık suçu işlediğini vurguladı.

İsrail'in dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, genç demeden bu katliamı gerçekleştirdiğini belirten Işıkhan, Türkiye'nin, İsrail'in gereken cezayı alana kadar davanın takipçisi olacağını ifade etti.

Sivas'ın tarihi, kültürü, coğrafi ve sosyal dokusuyla bulunduğu bölgeye değer katan önemli şehirlerden olduğunu aktaran Işıkhan, "Ayrıca bağrında yetiştirdiği insanlarla da ülkemize değer katan bir şehrimiz. Burası rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu, Aşık Veysel'i, Nuri Demirağ'ı ve nicelerini yetiştiren topraklar." dedi.

Işıkhan, bakanlık olarak istihdamın öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için bu konuya hassasiyetle eğilmemiz gerekiyor. Bakanlık olarak, 7'den 70'e her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için bilhassa kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.