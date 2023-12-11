İş yeri yıkıldı aldığı destekle mesleğe geri döndü

"YENİ İŞ YERİM İÇİN CİHAZ VE MALZEME ALDIM"

Nilgün Işık, gazetecilere depremin ardından oğluyla 1,5 ay tedavi gördüklerini söyledi.

Afet nedeniyle zor günlerden geçtiklerini belirten Işık, "Ben Mersin'de, oğlum da Adana'da tedavi gördü. Hatay'a döndüğümüzde maalesef hiçbir şeyimiz kalmamıştı. Depremde yıkılan ev ve iş yerimin enkazı bile kaldırılmıştı." dedi.

Işık, depremden 9 ay sonra işine kavuşmasına katkı sunan Türk Kızılaya teşekkür ederek, "Devletimiz sağ olsun, Allah razı olsun. Türk Kızılay bana yardımcı oldu, maddi yardımda bulundu. Yeni iş yerim için cihaz ve malzeme aldım. Tekrar işime başladım." dedi.

Geçimini, mesleğini yaparak sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Işık, "Müşterim geldiğinde eski günlerimi hatırlıyorum. En azından ekmeğimizi kazanacak duruma geldik. Ayakta durabildiğim için çok mutluyum. Türk Kızılaya teşekkür ediyorum." diye konuştu.