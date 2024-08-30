İşgücü Uyum Programı tanıtıldı: Yeni meslek kapıları aralanacak...

İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ ARAÇ



Yılmaz, eylül ayının ilk haftası güncellenmiş OVP'yi kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarını belirtti. Yılmaz, "İşgücü Uyum Programı"na (İUP), eylül ayında açıklayacağımız 2025-2027 dönemini içeren OVP hedefleriyle de örtüşecek şekilde hazırlandı. 12. Kalkınma Planımız ve OVP doğrultusunda güçlü ve sürdürülebilir bir işgücü piyasası oluşturmak, istihdamı artırmak ve işgücümüzü daha nitelikli hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. İşgücü Uyum Programı'nın, işsizlikle mücadelede önemli bir araç olarak öne çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEF ÜRETKEN YAŞAMA GEÇİŞ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "Bu programın nihai hedefi, işgücüne katılımı ve istihdamı artırmak. Programın merkezinde, iş hayatına çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış, çalışma potansiyeli olan vatandaşlarımızı iş dünyasına entegre etmek var. Esnek ve kısmi katılım modeliyle, vatandaşlarımızın, özellikle gençlerimizin, öğrencilerin, kadınların ve uzun süre işsiz kalmış vatandaşlarımızın üretken bir yaşama geçmelerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Sosyal politikalarımızda hedeflediğimiz gibi; insanlara balık vermek değil balık tutmayı öğretmeyi amaçlıyoruz. Böylece ömürleri boyunca kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenebilsinler" dedi.