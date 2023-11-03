Işıkhan: Emekli aylıkları iyileştirilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylıklarını iyileştirmek için detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtirken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da aralık başında toplanacağını söyledi. Işıkhan, "Asgari ücrette herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. Bakan Işıkhan, bu yıl 1.7 milyon işyerine 19 milyar liralık asgari ücret desteği verildiğini söyledi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2024 yılı bütçesini sunan Işıkhan, şunları söyledi:Asgari ücrette yapılacak her artış, tüm çalışanlar bakımından vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlayacak. Bu kapsamda 2024 yılında 595.1 milyar lira vergi istisnası öngörülüyor.Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilecek.Yılbaşında emeklilerimizin durumunu gözden geçirecek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik detaylı değerlendirme ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışanlarımıza yönelik enflasyona karşı koruma konusundaki prensip kararımızı, emeklilerimiz için de aynı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.EYT'lilerin yüzde 51.1'i emekli olup çalışmaya devam ediyor. EYT'den faydalanan kişi sayısı bugün itibarıyla yaklaşık 2 milyon.Önümüzdeki üç yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 900 bin kişi artırmayı, 2025 yılı itibarıyla tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz.Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen işgücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceğiz.