İşitme engelli vatandaşlara 974 milyon liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işitme engelli vatandaşların muayene, ilaç, tetkik ve tedavi süreçlerinde yanlarında olduklarını bildirdi.

Işıkhan, sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesi kapsamında muayeneden ilaca, tıbbi cihazlardan tedavi hizmetlerine kadar birçok alanda SUT kapsamında sağlık harcamalarına ait bedellerin karşılandığını belirtti.

BİYONİK KULAK ÖDEMELERİ 925 MİLYON LİRAYI AŞTI

Işıkhan'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, 2025 yılı ve 2026'nın ilk 6 ayında biyonik kulak (koklear implant) toplam işlem ve malzeme ödemeleri 925 milyon 558 bin 778 lira oldu.

Kemiğe monte işitme cihazı toplam işlem ve malzeme ödemeleri 39 milyon 643 bin 399 lira, orta kulak ve beyin sapı implantı toplam işlem ve malzeme ödemeleri ise 9 milyon 193 bin 41 lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde üç kalemde yapılan toplam ödeme 974 milyon 395 bin 218 liraya ulaştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör