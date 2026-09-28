Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İşitme engelli vatandaşlara 974 milyon liralık destek
Giriş Tarihi: 28.09.2026 13:29

İşitme engelli vatandaşlara 974 milyon liralık destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işitme engelli vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini desteklemeye devam ettiklerini belirterek, 2025 yılı ve 2026'nın ilk 6 ayında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme cihazları ve implantlara yönelik yaklaşık 975 milyon liralık ödeme yapıldığını açıkladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
İşitme engelli vatandaşlara 974 milyon liralık destek
  • ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dünya İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işitme engelli vatandaşların muayene, ilaç, tetkik ve tedavi süreçlerinde yanlarında olduklarını bildirdi.

Işıkhan, sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesi kapsamında muayeneden ilaca, tıbbi cihazlardan tedavi hizmetlerine kadar birçok alanda SUT kapsamında sağlık harcamalarına ait bedellerin karşılandığını belirtti.

BİYONİK KULAK ÖDEMELERİ 925 MİLYON LİRAYI AŞTI

Işıkhan'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, 2025 yılı ve 2026'nın ilk 6 ayında biyonik kulak (koklear implant) toplam işlem ve malzeme ödemeleri 925 milyon 558 bin 778 lira oldu.

Kemiğe monte işitme cihazı toplam işlem ve malzeme ödemeleri 39 milyon 643 bin 399 lira, orta kulak ve beyin sapı implantı toplam işlem ve malzeme ödemeleri ise 9 milyon 193 bin 41 lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde üç kalemde yapılan toplam ödeme 974 milyon 395 bin 218 liraya ulaştı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
İşitme engelli vatandaşlara 974 milyon liralık destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA