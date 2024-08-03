Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri İŞKUR 5 yılda 875 bin gence danışmanlık yaptı
Giriş Tarihi: 3.8.2024 14:27

İŞKUR 5 yılda 875 bin gence danışmanlık yaptı

İŞKUR'un danışmanlık hizmetlerinden son 5 yılda yaklaşık 875 bin genç yararlandı.

AA
İŞKUR 5 yılda 875 bin gence danışmanlık yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş ve meslek danışmanlarının, son 5 yılda yaklaşık 875 bin gence danışmanlık hizmeti verdiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un kariyer planlamasındaki gençlerin yanında olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"İş ve meslek danışmanlarımız üniversite tercih aşamasında 50 bin 315 öğrencimize meslek ve kariyer danışmanlığı hizmeti verdi. Son 5 yılda 15-19 yaş arasında 874 bin 962 gencimiz danışmanlık hizmetlerimizden faydalandı. Geleceğini emin adımlarla inşa etmek isteyen gençlerimizi İŞKUR il müdürlüklerimize davet ediyoruz. İş ve meslek danışmanlarımız sizleri bekliyor."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
İŞKUR 5 yılda 875 bin gence danışmanlık yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA