İŞKUR 73 istihdam fuarı düzenleyecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bu yıl yaklaşık 1 milyon 375 bin kişiyi işe yerleştirmek için istihdam seferberliği başlattı. Farklı illerde 73 istihdam fuarı düzenleyecek olan İŞKUR'un işe yerleştireceği kişilerin en az 300 bini üniversite mezunlarından, 500 bini ise kadınlardan oluşacak. Bu yıl ayrıca 36 bin 750 engelli vatandaş işe yerleştirilecek. Kurum bu kapsamda 23.4 milyon TL harcayarak 73 farklı ilde istihdam fuarları düzenleyecek.İŞKUR, Beceri Envanteri Projesi kapsamında Türk Meslekler Portalı oluşturacak. Portalda mesleklerin görevleri ile bu görevlerin karşılığı olacak şekilde bilgi, beceri, yetenek ve dijital becerileri içeren bir eşleştirme sistemine yer verilecek. Portal sayesinde istenilen iş ve işçi daha rahat buluşturulacak. Portalın oluşturulması için 2.3 milyon TL harcanacak. Aktif işgücü programlarına katılım sayısı artırılacak. Bu kapsamda 38 bin kişi imalat sektöründe düzenlenen programlardan, 900 kişi stratejik sektörlerde düzenlenen programlardan yararlandırılacak. İŞKUR, sektörlerin ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirilmesine aracılık etmek anlamında düzenlediği kurs ve programlara ise 4 milyar TL harcayacak.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un 2025 yılı performans programının sunuş yazısında, insan kaynağına yatırıma ve nitelikli istihdamı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan eden hükümet, kadınların hem ailesine vakit ayırması hem de istihdamda kalması için yeni projelere hız veriyor. Girişimci kadın ve istihdam edilen kadın açısından daha iyi seviyelere çıkarmak için başlatılan "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP)" ile 2.100 kadının istihdamı için 372 milyon TL harcanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başvurularının devam ettiğini belirterek, "İstanbul, Ankara, Aydın ve Samsun'da faaliyet gösteren kadın işverenlere istihdam edecekleri ilave kadın işçi için hibe desteği sağlıyoruz" dedi.