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Giriş Tarihi: 10.10.2023

İŞKUR 900 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

İŞKUR 900 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2023 Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İŞKUR 2002'den bugüne 13.2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız" değerlendirmesini yaptı.
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İŞKUR 900 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti
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