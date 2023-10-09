İŞKUR 900 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 2023 Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İŞKUR 2002'den bugüne 13.2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. Bu yüzyılı emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız" değerlendirmesini yaptı.