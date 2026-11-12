İŞKUR’dan 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan! 19 bin 250 TL ödeme!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı kapsamında, günlük 1375 lira, aylık 14 gün katılım halinde 19 bin 250 lira ödeme gerçekleştirdiklerini, 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı, 81 il için tahsis ettiklerini bildirdi.
Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) tarafından Ankara'da bir otelde "Toplu Sözleşme Süreçlerinde Gelecek Perspektifi, Yeşil Dönüşüm ve Çalışma Hayatının Geleceği" toplantısı düzenlendi.
Burada konuşan Bakan Işıkhan, sosyal diyaloğun, sorunları birlikte tespit etmenin, çözüm yollarını birlikte geliştirmenin ve ortak geleceğe güvenle bakabilmenin temeli olduğunu belirtti.
Işıkhan, "Toplu sözleşmeler de bu anlayışın, çalışma hayatındaki en güçlü karşılıklarından biridir. Toplu sözleşme masasında; çalışanlarımızın emeğinin karşılığı, ailelerinin refahı, iş yerlerinin geleceği ve üretimin devamlılığı ele alınmaktadır. Bu masada sağlanan her uzlaşma, çalışma barışımıza ve toplumsal dayanışmamıza önemli katkılar sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
Bugün bu köklü uzlaşma mekanizmasını, değişen dünyanın ihtiyaçlarını dikkate alarak geleceğe taşımak zorunda olduklarının altını çizen Işıkhan, şunları kaydetti:
"İklim değişikliği, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme; üretim süreçlerini, ticaret ilişkilerini, meslekleri ve çalışma koşullarını birlikte değiştirmektedir. İşletmelerimiz daha az enerji ve kaynak kullanarak, üretim yapmaya yönelirken, çalışanlarımızın görevleri ve ihtiyaç duydukları beceriler de dönüşmektedir. Bir fabrikada kullanılan teknolojinin değişmesi; o iş yerindeki eğitim ihtiyacını, iş organizasyonunu, mesleki yeterlilikleri ve iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini doğrudan etkilemektedir."
"YENİ İŞ FIRSATLARININ GELİŞTİRİLMESİNİ BİRLİKTE ELE ALDIK"
Bakan Işıkhan, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve temiz üretim teknolojilerinin yeni iş alanları oluşturduğunu aktardı.
Mevcut sektörlerde daha yüksek katma değerli üretime ve daha nitelikli istihdama geçiş imkanları ortaya çıktığını kaydeden Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bununla birlikte, her çalışanın ve her işletmenin bu değişime, aynı şekilde hazırlanamadığının da farkındayız. Uzun yıllar aynı işi yapmış bir çalışanımızın yeni bir teknolojiye uyum sağlaması, belirli bir üretim alanında uzmanlaşmış bir işletmemizin faaliyetlerini dönüştürmesi veya ekonomisi tek bir sektöre dayanan bir bölgemizin, yeni yatırımlara yönelmesi zaman ve destek gerektirmektedir. Bizim sorumluluğumuz, bu ihtiyaçları önceden görmek ve gerekli hazırlıkları sosyal taraflarımızla birlikte yapmaktır."
Işıkhan, hedeflerinin dönüşümün sunduğu fırsatları büyütürken çalışanların, iş ve gelir kaybı risklerini azaltmak, işletmelerin uyum kapasitesini geliştirmek ve yeni istihdam fırsatlarına erişimi güçlendirmek olduğunu belirtti.
Bakanlık olarak hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve 2027-2029 Eylem Planı ile bu anlayışı, bütüncül bir politika çerçevesine taşıdıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"Kamu kurumlarımızın, işçi ve işveren kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, meslek kuruluşlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katkılarını, ortak bir zeminde buluşturduk. Stratejimizde; dönüşümün, istihdam üzerindeki etkilerinin belirlenmesini, çalışanlarımızın yeni beceriler kazanmasını, sosyal korumanın güçlendirilmesini ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesini birlikte ele aldık. Şimdi önümüzde, bu politika çerçevesini, sektörlerin ve işyerlerinin ihtiyaçlarıyla buluşturma sorumluluğu bulunmaktadır. "
Bakan Işıkhan, işyerlerinde planlanan teknolojik değişiklikler ve bunların çalışanlara muhtemel etkileri hakkında zamanında bilgi paylaşılmasının önemine işaret ederek, mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının toplu sözleşme gündeminde daha fazla yer bulması gerektiğini söyledi.
"54 BİN 200 KİŞİLİK YENİ KONTENJANI 81 İLİMİZ İÇİN TAHSİS ETTİK"
İŞKUR'un mesleki eğitim ve işbaşı eğitim imkanlarının çalışanların yeni beceriler kazanmasına katkı sağlayacağını dile getiren Işıkhan, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınlar, engelli vatandaşlar ve gençler başta olmak üzere iş arayanların istihdama katılımını kolaylaştırdıklarını belirten Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Vatandaşlarımızın beceri ve deneyim kazanmalarını sağlıyor, katılım sağladıkları günleri kapsayacak şekilde belirli bir ödeme yapıyoruz. Günlük 1375 lira, aylık 14 gün katılım halinde; 19 bin 250 lira ödeme gerçekleştiriyoruz. Program kapsamında 54 bin 200 kişilik yeni kontenjanı, 81 ilimiz için tahsis ettik. Hayırlı uğurlu olsun."
"DAHA FAZLA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYAN ÇALIŞANLARIMIZIN FIRSATLARA ERİŞİMİNİ DE GÖZETMELİYİZ"
İklim değişikliği ve yeni teknolojilerin iş sağlığı ve güvenliği bakımından ortaya çıkardığı ihtiyaçların yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Işıkhan, artan sıcaklıkların ve aşırı hava olaylarının özellikle açık alanda çalışma koşullarını etkilediğine dikkati çekti.
Bakan Işıkhan, yeni enerji sistemleri, bataryalar ve farklı üretim teknolojilerinin yeni bilgi ve koruyucu tedbir ihtiyacını beraberinde getirdiğini ifade ederek, çalışma düzeninden dinlenme imkanlarına, eğitimden koruyucu ekipmana kadar iş yerine özgü ihtiyaçların sosyal diyalog içinde değerlendirilmesinin güvenli çalışma ortamlarını güçlendireceğini kaydetti.
Kaynak verimliliği ve çevresel iyileştirme çalışmalarında çalışanların tecrübelerinden daha fazla yararlanılması gerektiğini belirten Işıkhan, üretimin her aşamasında görev alan çalışanların enerji tasarrufu, atıkların azaltılması ve kaynakların etkin kullanılması konusunda önemli öneriler geliştirebileceğini söyledi.
Işıkhan, işçi ve işveren temsilcilerinin bu önerileri birlikte değerlendirmesinin işletmelerin verimliliğini ve çalışanların sürece katılımını artırabileceğini aktararak, verimlilik artışının çalışanların refahına yansımasının da işbirliğinin kalıcılığını destekleyeceğini dile getirdi.
Sektörlerin yapısı, işletmelerin imkanları ve çalışanların ihtiyaçlarının farklılık gösterdiğine işaret eden Işıkhan, toplu pazarlığın gücünün bu farklılıklara uygun çözümlerin taraflarca geliştirilebilmesinde yattığını ifade etti.
Bakan Işıkhan, "Geleceğe hazırlanırken kadınların, gençlerin, engelli vatandaşlarımızın ve dönüşüme uyum konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyan çalışanlarımızın fırsatlara erişimini de gözetmek durumundayız." dedi.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin dönüşüme hazırlanmasının istihdamın korunması bakımından önem taşıdığını vurgulayan Işıkhan, bu süreçte çalışanların haklarını ve refahını güçlendiren çözümlerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN, ÜLKEMİZ İÇİN GÜÇLÜ BİR KALKINMA VE İSTİHDAM FIRSATINA DÖNÜŞMESİNİ İSTİYORUZ"
Işıkhan, işletmelerin rekabet gücünü geliştiren, çalışanların haklarını ve refahını güçlendiren çözümleri sosyal paydaşlarla birlikte üretmek gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemin başarısını; çalışanlarımızın yeni beceriler kazanmasıyla, işletmelerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesinin artmasıyla ve gençlerimizin nitelikli işlere erişmesiyle değerlendirebileceğiz. Yeşil dönüşümün, ülkemiz için güçlü bir kalkınma ve istihdam fırsatına dönüşmesini istiyoruz. Bunu, emeği koruyarak, üretimi güçlendirerek ve sosyal diyaloğu derinleştirerek başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Programın verimli geçmesini temenni eden Işıkhan, programda emeği geçenlere ve bütün katılımcılara teşekkür etti.
Toplantıda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TÜHİS Genel Sekreteri Mehmet Baş ile TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Bakan Işıkhan'a vahid vazo hediye edildi. Işıkhan da İçişleri Bakanı Çiftçi'ye cevher vazo takdim etti.