İŞKUR’dan 54 bin 200 kişilik yeni kontenjan! 19 bin 250 TL ödeme!

"YENİ İŞ FIRSATLARININ GELİŞTİRİLMESİNİ BİRLİKTE ELE ALDIK"

Bakan Işıkhan, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve temiz üretim teknolojilerinin yeni iş alanları oluşturduğunu aktardı.

Mevcut sektörlerde daha yüksek katma değerli üretime ve daha nitelikli istihdama geçiş imkanları ortaya çıktığını kaydeden Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bununla birlikte, her çalışanın ve her işletmenin bu değişime, aynı şekilde hazırlanamadığının da farkındayız. Uzun yıllar aynı işi yapmış bir çalışanımızın yeni bir teknolojiye uyum sağlaması, belirli bir üretim alanında uzmanlaşmış bir işletmemizin faaliyetlerini dönüştürmesi veya ekonomisi tek bir sektöre dayanan bir bölgemizin, yeni yatırımlara yönelmesi zaman ve destek gerektirmektedir. Bizim sorumluluğumuz, bu ihtiyaçları önceden görmek ve gerekli hazırlıkları sosyal taraflarımızla birlikte yapmaktır."

Işıkhan, hedeflerinin dönüşümün sunduğu fırsatları büyütürken çalışanların, iş ve gelir kaybı risklerini azaltmak, işletmelerin uyum kapasitesini geliştirmek ve yeni istihdam fırsatlarına erişimi güçlendirmek olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak hazırlanan Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve 2027-2029 Eylem Planı ile bu anlayışı, bütüncül bir politika çerçevesine taşıdıklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kamu kurumlarımızın, işçi ve işveren kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin, meslek kuruluşlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katkılarını, ortak bir zeminde buluşturduk. Stratejimizde; dönüşümün, istihdam üzerindeki etkilerinin belirlenmesini, çalışanlarımızın yeni beceriler kazanmasını, sosyal korumanın güçlendirilmesini ve yeni iş fırsatlarının geliştirilmesini birlikte ele aldık. Şimdi önümüzde, bu politika çerçevesini, sektörlerin ve işyerlerinin ihtiyaçlarıyla buluşturma sorumluluğu bulunmaktadır. "

Bakan Işıkhan, işyerlerinde planlanan teknolojik değişiklikler ve bunların çalışanlara muhtemel etkileri hakkında zamanında bilgi paylaşılmasının önemine işaret ederek, mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenme imkanlarının toplu sözleşme gündeminde daha fazla yer bulması gerektiğini söyledi.