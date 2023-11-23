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Giriş Tarihi: 24.11.2023

İslam ülkeleriyle ticaret artacak

İslam ülkeleriyle ticaret artacak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticaretinin toplam ticaret içindeki payının 20 yıl önce yüzde 11 olduğunu ve bu yıl oranın yüzde 26'ya çıkarıldığını belirterek, "Hedefimiz 2028'e kadar bu oranı yüzde 35'lere çıkarmak" dedi. Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Helal Zirvesi Konseyi tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı'nın açılışına katıldı. 45 ülkeden 500 dev firmanın katıldığı fuara, 40 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. 'Küresel Helal Ekonomiye Açılan Kapı: Potansiyeli Fark Et ve Ortaya Çıkart' temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete helal pazarının büyüklüğünün 7 trilyon doları aştığını, gelecek 5 yıl içinde de 10 trilyon doları bulmasının beklendiğine işaret etti.
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İslam ülkeleriyle ticaret artacak
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