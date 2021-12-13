Ankara Ticaret Odası
(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran
, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle emtia fiyatlarındaki artışa, döviz kurlarındaki dalgalanmanın da eklenmesiyle işletme maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, işletmelerin enflasyona karşı korunması gerektiğini bildirdi. Baran, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesini talep etti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
'nde (Yİ-ÜFE
) 35 aylık artışın yüzde 100'ü aştığına dikkati çeken Baran, bu şartlar altında fiyatların artmasının gelir tablosunu yükselttiğini ancak bu rakamların kâr olmadığının bilindiğini vurguladı. Baran, en son 2004'te uygulanan enflasyon muhasebesine yeniden dönülmesinin işletmelerin devamlılığı açısından önemli olduğunu savunarak, şunları kaydetti: "İşletmeler enflasyona karşı korunmalı. İşletmelerde oluşan değer hareketlerini izlemek için paranın satın alma gücündeki değişimleri dikkate almak gerekiyor. Mevcut durumda, bilançolardaki parasal olmayan kıymetler fiyat artışlarından olumsuz etkileniyor. Şirketlerin mali tabloları da gerçek durumu göstermekten uzaklaşıyor."