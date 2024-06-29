İSO ilk 500 listesine Aliağa’dan 9 firma girdi

500 büyük firma sıralamasında Aliağa'da faaliyet gösteren Tüpraş ve Star Rafineri, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilk üçte yer aldı. Merkezi başka şehirlerde olmasına rağmen üretimleri Aliağa'da olan firmaların esas alındığı ALTO listesinde rafineri, petrokimya ve demir çelik sektörü ön plana çıktı. Üretimden satış baz alınarak hazırlanan çalışmada, Aliağa'da faaliyet gösteren Tüpraş'ın geçen yıl olduğu gibi bu yılda ilk sırada yer aldığı listede ayrıca; Star Rafineri 3., Petkim 30., İzmir Demir Çelik 49., Ravago Petrokimya 106., Kocaer Çelik 118., Özkan Demir Çelik 201., İzdemir Enerji 262. ve Sun Chemical 366. sırada yer aldı.

BAŞKAN ERTÜRK'TEN LİSTEYE GİREN FİRMALARA TEBRİK

İSO 500 Araştırması sonuçlarını değerlendiren Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, "Türkiye'nin en büyükleri arasında yer alarak bu gururu bizlere yaşatan, şehrimizin ticari anlayışını, azmini ve üretkenliğini örnek kılan, ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan tüm iş insanlarımızı ve çalışma arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum" dedi.

BAŞARILAR TAKDİRE ŞAYAN

Son yıllarda yaşanan salgın, afet, enflasyon gibi tüm zorlu koşullara rağmen, firmaların gösterdikleri başarıların takdire şayan olduğunu belirten Başkan Ertürk, "Bu performans bize gösteriyor ki; iş dünyamız, zorlu süreçlerde dahi üretme ve istihdam yaratma gayretinde. Üretimleri, satışları ve istihdamlarıyla her zaman gurur duyduğumuz bu kuruluşlarımızı kutluyoruz. Umarım ilerleyen yıllarda daha çok firmamızı bu listede görürüz" diye konuştu.

ALİAĞA ÜRETİMİN VE TİCARETİN MERKEZİ

Aliağa'nın sanayi ve ekonomik anlamda ülke ve bölge ekonomisine sağladığı katkı bakımından özel bir konumda olduğunu ifade eden Başkan Ertürk, "Aliağa mevcut ekonomik ve jeostratejik potansiyeli ile Ege Bölgesi'nde istihdamın, üretimin ve ticaretin merkezi konumunda. Aliağa'nın Türkiye ekonomisine sanayi, üretim, istihdam ve ihracata olarak katkısı her yıl katlanarak artıyor, artmaya da devam edecek" dedi.