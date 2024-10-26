İsota domates posası sumağa havuç posası

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Güvenilir Gıda Platformu uygulamasıyla gıdada sahtekârlık yaptıkları için isimleri birer birer açıklanan firmaların tağşişli ürünleri arasında baharatların ağırlıklı olması gözleri sektöre çevirdi. "Gastronomi şehri Gaziantep" mutfağında önemli bir konuma sahip olan baharatlarda tağşiş şüphesi nedeniyle bu ürünlere yönelik yoğun denetimler yapıldığını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, isot ve pul bibere domates posası, sumak ürününe buğday kepeği, fındık zarı, kırmızı havuç posası gibi atıkların hile amaçlı katıldığı tespit edildiğini belirtti. Yaptıkları denetimlerde isot ve pul bibere domates posası, sumak ürününe buğday kepeği, fındık zarı, kırmızı havuç posası gibi atıkların hile amaçlı katıldığı tespit edildiğini bildiren Karayılan, "Bu kapsamda yazılan idari para cezalarının büyük kısmı bu sektördeki işletmelere uygulanmıştır.Bununla birlikte işletmelerde piyasaya arz edilmek üzere üretilmiş 2023 yılında 100, 2024 yılında ise 200 tonu aşkın sahte baharat ürünlerinin imhaları gerçekleştirilmiştir" diye konuştu. Karayılan, "Baharatlar mutfağımızda özel bir yer tutuyor. Neredeyse baharat kullanılmayan yemek yok gibi. Ancak bu sektörde namuslu titiz davranan firmalar gibi sahtecilik yapanlar da var. İlimizde ciddi bir gastronomi turizmi de oluştu. Bu sahtekârlar gastronomiye ciddi zarar veriyor" diye konuştu.TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Bakanlık, guvenilirgida. tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 109'a, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 703'e yükseldi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile söz konusu ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.