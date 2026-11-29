İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılarına tepki olarak dünya genelinde büyüyen boykot hareketi, helal ürünlere yönelik farkındalığı ve bu alandaki tedarik ihtiyacını artırıyor. Almanya, Malezya, İngiltere, Çin gibi dünyanın farklı ülkelerinden sivil toplum kuruluşları, yardım faaliyetlerinde kullanacakları gıda, ilaç, kozmetik, giyim ve çadır gibi ürünleri boykot kapsamındaki markalar yerine helal üreticilerden temin etmeye yöneliyor. Boykotla güçlenen bu eğilim, uluslararası yardım kuruluşlarının helal üreticilerle doğrudan bağlantı kurmasına yönelik ilgiyi de artırdı.

Bu kapsamda 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı ile eş zamanlı olarak 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı da düzenlendi. Uluslararası STK'lar, fuarda helal ürün üreticileriyle bir araya gelerek iş birliklerini geliştirmeyi ve helal tedarik zincirinin güçlenmesine katkı sağlamayı hedeliyor.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK

Asel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ile güç birliği yaptıklarını belirterek, 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı'nı Helal Expo ile aynı çatı altında düzenlediklerini söyledi. Filistin'de yaşananların ardından boykot hareketinin etkisinin arttığını aktaran Ete, helal ürünlere yönelik talebin 2-3 katına çıktığını kaydetti. Ete, "İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ne bağlı STK'lar gıdadan ilaca, kozmetikten giyime ve çadıra kadar birçok alanda yardım için ürün tedariki sağlıyorlar. Bu ürünleri helal belgeli firmalardan almak istiyorlar. O nedenle Uluslararası STK Fuarı'nı aynı çatı altında yaptık. Her iki fuar birbirine güç katıyor" dedi.

TİCARETE YÜZDE 15 KATKI

Uluslararası STK'ların helal ürün üreticileriyle doğrudan bağlantı kurmasına imkân sağlayan Helal Expo'ya 500 firma katıldı. Dört gün süren ve dün kapılarını kapatan fuarda 36 ülke stant açarken, 110 ülkeden ziyaretçi ağırlandı. Fuarı 50 bin kişi ziyaret etti, yabancı ziyaretçi sayısı ise 10 bine yaklaştı. Geçen yıl düzenlenen fuarın Türkiye'nin İslam ülkeleriyle ticaretinde yüzde 15 büyümeye katkı sağladığını aktaran Ete, organizasyonla İslam ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticaretin iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

10 TRİLYONA YAKLAŞTI

Helal pazarının finans sektörüyle birlikte büyüklüğünün 9-10 trilyon dolara yaklaştığını belirten Ete, pazarın hızla büyüdüğünü söyledi. Suudi Arabistan'ın stratejik partner olduğu fuara Filistin ücretsiz katılım sağladığını aktaran Ete, "Fuarda Türkiye ile Suudi Arabistan, Kırgızistan ve Vietnam arasında helal alanında iş birliği anlaşmaları yapıldı" dedi.

Organizasyonun uluslararası alanda yoğun ilgi gördüğünü belirten Ete, Vietnam, Suudi Arabistan, Özbekistan, Almanya, İngiltere, Umman ve ABD başta olmak üzere birçok ülkeden bu organizasyonu orada yapmaları için talep aldıklarını söyledi. Ete, "Zirvenin 2027'de Katar'da düzenlenmesi için de iş birliği anlaşması yaptık" diye konuştu.

FİLİSTİN HURMASININ YÜZDE 70'İ TÜRKİYE'YE

Filistinli Al-Raeed Dates firmasının sahibi Raeed Houshia, Türkiye'nin Filistin hurmasına sağladığı gümrük muafiyetinin ticarete önemli katkı sunduğunu söyledi. Türkiye'nin 7 bin tona kadar Filistin hurmasının gümrük vergisi ödenmeden ithalatına imkân tanıdığını belirten Houshia, bu destekle üretimlerinin yüzde 70'ini Türkiye pazarına yönlendirdiklerini ifade etti. İsrail hurmalarının Dubai üzerinden Türkiye'ye gönderildiğini ve bu durumu Türk büyükelçiliğine ilettiklerini anlatan Houshia, "Türk büyükelçisinin girişimiyle Dubai üzerinden gelen İsrail hurmasının Türkiye'ye girişi önlendi" dedi. Houshia, Türkiye'nin kendilerine hem ekonomik hem de manevi destek verdiğini belirterek, Türkiye pazarının Filistinli üreticiler için çok büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

3 YILDA 5 KAT BÜYÜDÜ

Uganda Müsteşarı Nelson Rukuuta Kasigaire, Türkiye pazarında kahve, kakao ve susam başta olmak üzere ülke ürünlerini tanıtmak için fuara katıldıklarını söyledi. Kasigaire, Türkiye'ye kahve ihracatlarının 2023'te 23 bin kilogram seviyesindeyken 2026 itibarıyla 105 bin kilograma yükseldiğini ifade etti. Geçen yıl da fuara katıldıklarını ve bu durumun ticareti hızlandırdığını kaydeden Kasigaire, "Fuardan önce aracı firmalar üzerinden ticaret yapıyorduk. Katılımımızın ardından aracılar ortadan kalktı ve doğrudan, daha hızlı ticaret yapmaya başladık. Türkiye helal pazarında çok gelişti. Türkiye ile ticareti sürdürülebilir hale getirerek pazarda payınızı büyütmek istiyoruz" dedi