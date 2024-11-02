İsrail ile gümrük sistemimiz tamamen kapalı

Ömer Bolat, Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sisteminin tamamen kapalı olduğunu belirterek, "Ülkemiz, mazlum Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılamaya ve haklı davasında ekonomik olarak da yanında destek olmaya devam edecek" ifadesini kullandı. İsrail ile ticaretin devam ettiğine dair iddiaları yanıtlayan Bolat, hükümetin İsrail ile ticareti 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğunu hatırlattı. Bolat, bu tarihten sonra Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmadığını ifade etti. Aynı şekilde İsrail'den de Türkiye'ye hiçbir sevkiyat bulunmadığını belirten Bolat, "Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Filistin'in ihtiyaç duyduğu ürünlerin tedariki amacıyla Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı'nın isteği üzerine varılan karşılıklı mutabakat çerçevesinde, ihracata ancak 'Filistin varışlı ve alıcının Filistinli ithalatçı olduğunu' Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı ile resmi yoldan teyitleşilmesi halinde müsaade edilmektedir. Bu malların münhasıran Filistin tarafından kullanıldığı, Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı tarafından da birçok kez açıklanmış olup, mezkur malların Filistin ile ticaretimize ait olduğu ticaret verilerimizden de anlaşılmaktadır" ifadesini kullandı.