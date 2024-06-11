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Giriş Tarihi: 11.6.2024

İsrail yüzünden krize girdi

İsrail yüzünden krize girdi
İsrail boykotunun sembol markalarından Starbucks, mali krize girdi. Marka, ekimde Filistinlilerle dayanışma mesajı paylaşan çalışanlarının bağlı olduğu sendikaya dava açmıştı. 2024'ün ilk aylarında şirketin dünyadaki satışları yıllık bazda yüzde 1.8 düştü. Şirketin en büyük pazarı ABD'deki satışlarıysa yüzde 3 azaldı. Böylece Starbucks pandemiden ve 2008'deki finansal krizden bu yana en büyük düşüş rakamlarını yaşadı. Sadakat programına aktif olarak katılan müşterilerin sayısı da son çeyrekte yüzde 4 azaldı.
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İsrail yüzünden krize girdi
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