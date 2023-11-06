İsrail’de işletmelerin üçte biri kapandı

İsrail'in Gazze'de çocuk, yaşlı, genç, anne-baba demeden sürdürdüğü vahşet, kendi ekonomisini vurmaya başladı. Masum çocukları katlederek dünyadaki birçok ülke vatandaşının tepkisini çeken Netanyahu hükümetine kendi halkı da isyan etmeye başladı. Merkezi İstatistik Bürosu tarafından İsrailli işletmeler üzerinde yapılan ankete göre, şirketlerin üçte biri kapandı veya savaş başlangıcından bu yana yüzde 20 veya daha az kapasiteyle çalışıyor. Yarıdan fazlası ise yüzde 50 veya daha fazla gelir kaybı yaşadı.Çalışma Bakanlığı da 764 bin İsrailli'nin (işgücünün yüzde 18'i) yedek askerlik için göreve çağrıldıktan, kasabalarından tahliye edildikten sonra çalışmadığını açıkladı. Netanyahu hükümeti, aylık gelirleri savaş nedeniyle yüzde 25'ten fazla düşen şirketleri, sabit maliyetlerinin yüzde 22'sine ve maaş faturalarının yüzde 75'ine kadar destekleme sözü verse de uzmanlar, bunun yeterli olmayabileceğini belirtiyor.Geçtiğimiz hafta İsrail'in 300 önde gelen ekonomisti, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e mektup yazarak, "Aklını başına topla" çağrısında bulundu. Mektupta, "İsrail'in aldığı ağır darbe, ulusal önceliklerde köklü bir değişiklik yapılmasını ve fonların savaşın zararlarını gidermek, mağdurlara yardım etmek ve ekonominin rehabilitasyonu için büyük miktarda yeniden yönlendirilmesini gerektiriyor" denildi. Düşünce kuruluşu Start- Up Nation Policy Institute'un Başkanı ve mektubunun imzacılarından biri olan Eugene Kandel de hükümetin durumun ciddiyetini hâlâ anlamadığını söyledi.İsrailÜreticiler Birliği Başkanı Ron Tomer, "Hükümet halkını terk ediyor" dedi. Birçok şirketin kayıpları için tam olarak tazminat alamadığını belirten Tomer, "Bir sonraki maaş paketlerinde kötü bir şokla karşılaşacaklar" diye konuştu. İsrail Merkez Bankası, savaştan etkilenen küçük işletmelerin düşük faizli kredilere erişmesine yardımcı olmak için bankacılık sistemine 2.6 milyar dolar kaynak sağlayacağını söyledi. 16 butik otelini Gazze'ye düzenlenen saldırılardan sonra bin kişiye açan otelin operasyon müdürü Lior Lipman da "Tedarikçilerimizden, yurtdışındaki bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan ve en iyi müşterilerimizden yardım istedik. Kendimizi finanse edemezsek, iş çökecek" ifadelerini kullandı.