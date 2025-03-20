İşsizlik 12 yılın dibinde

Uygulanan ekonomik programla enflasyonu 20 ay aradan sonra yüzde 40'ın altına çekmeyi başaran Türkiye, kesintisiz büyüme sericini 18 çeyreğe taşırken, istihdamda da rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre 2024'te işsizlik, 2023'e göre 0.7 puan azalarak yüzde 8.7 ile 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2024'te bir önceki yıla göre 1.1 puan azalarak yüzde 16.3 oldu.

İSTİHDAM REKORU

Bir yandan işsizlik düşerken, istihdam sayısı, gücüne katılım ve istihdam oranında da rekor kırıldı. 2024'te işsiz sayısı bir önceki yıla göre 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi ile 2015'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 binle yıllık bazda tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. İstihdam edilenlerin sayısında son 4 yılda yaşanan artış 5.9 milyonu geçti. 2005 yılına göre işgücü 14 milyon 412 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı 13 milyon 263 bin kişi arttı. Geçen yıl 4 milyon 827 bin kişi tarım, 6 milyon 746 bin kişi sanayi, 2 milyon 162 bin kişi inşaat, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarımda 132 bin, sanayide 35 bin, inşaatta 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14.8'i tarım, yüzde 20.7'si sanayi, yüzde 6.6'sı inşaat, yüzde 57.9'u ise hizmet sektöründe yer aldı.

KATILIM DA ZİRVEDE

İstihdam sayısı tarımda 132 bin, sanayide 35 bin, inşaatta 165 bin, hizmetler sektöründe ise 656 bin kişi arttı. İstihdam oranı 1.2 puan artarak yüzde 49.5'a, işgücüne katılma oranı ise 0.9 puan artarak yüzde 54.2'ye yükseldi. Her iki veride rekor seviyeye görüldü. İstihdam oranı erkeklerde yüzde 66.9, kadınlarda yüzde 32.5 oldu. İş gücü, bir önceki yıla göre 837 bin artışla 35 milyon 733 bin kişi oldu.

CEVDET YILMAZ



HEDEFLERİMİZE İLERLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iş gücüne katılım oranı artarken işsizliğin azalmaya, ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini vurgulayarak, "İşsizlik oranı yüzde 8.7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine geriledi" dedi. Yılmaz, kadınlarda ve gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesinin sevindirici bir gelişme olduğuna işaret ederek, "Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz. Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

VEDAT IŞIKHAN



İSTİHDAMI DESTEKLEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 9.3'ün altında ve son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesini gördük. Yıllık bazda istihdam ve iş gücüne katılım oranında tarihi zirveye ulaştık. Tarihin en yüksek isthi dam ve iş gücüne katılım oranına ulaştık. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

ÖMER BOLAT



KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kararlıkla uygulanan Ekonomi Programı olumlu sonuçlarını veriyor. İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratıyor. Ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz" diye konuştu.