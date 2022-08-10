İşsizlik 50 ayın en düşük seviyesinde

Türkiye'de işsizlik oranı haziranda yüzde 10.3 olarak gerçekleşirken, bu rakam Mayıs 2018'den bu yana en düşük işsizlik oranı olarak dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu. Haziranda elde edilen bu rakam, Mayıs 2018'den bu zamana kadarki en düşük işsizlik oranı olurken son 50 ayın en düşüğünde. İstihdam edilenlerin sayısı haziranda 30 milyon 866 bin olarak kayıtlara geçti. Haziranda hesaplanan yüzde 47.8'lik istihdam oranı ise ikinci en yüksek istihdam oranı oldu. Türkiye'de istihdam oranı Mayıs 2022'de yüzde 47.9 ile rekor seviyeye çıkmıştı.Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü haziranda 34 milyon 407 bin kişi olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı yüzde 53.2 ile son 50 ay ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Bu seride en yüksek orana yüzde 53.7 ile Mart 2019'da ulaşılmıştı. Öte yandan, Haziran 2022'de kadınlarda iş gücüne katılma oranı yüzde 35.5 olarak hesaplanırken bu alanda en yüksek oran elde edilmiş oldu. Analistler hizmet sektörü ve e-ticaret alanlarındaki talep artışı ile tarımsal teşviklere ilişkin gelişmelerin istihdam piyasasını desteklediğini belirtiyor. Paiterium Danışmanlık Kurucusu ve Ekonomist Dr. İsmet Demirkol, salgın sonrası normalleşmenin başlamasıyla hizmet sektöründeki talebin ihtiyacın üzerinde seyrettiğini, özellikle turizm sektöründeki gelişmelerin beklentilerden güçlü seyrettiğini söyledi. Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, "Potansiyel anlamdaki işsizliği işaret eden daha geniş tanımlı gösterge, atıl iş gücü oranı ise yüzde 22.4'ten yüzde 20.4'e doğru bir düşüş gösterdi" dedi. İstihdam piyasası açısından temmuz ayı için asgari ücrete gelen zammın etkilerine bakmak gerektiğini vurgulayan Erkan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Enflasyon ortamında ücret iyileştirmeleri veya ara dönem enflasyon farkları itibarıyla genel ücret artışları işveren maliyetlerini artırmış durumda. Yüksek ücret artışının karşılanması iş piyasasının genel durumu açısından, kayıtlı istihdamın artmaya devam etmesi ise kayıt dışılığın azaltılması anlamında önemli."