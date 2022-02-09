Giriş Tarihi: 10.2.2022

İşsizlik ödeneği en az 2.137, en çok 4.272 TL HAZAL ATEŞ

Çalışana işsiz kaldığı dönemde rahat nefes aldıran işsizlik ödeneği, asgari ücretle birlikte zamlandı. Prim gün sayısına göre değişen ödenek bu yıl en düşük 2.137, en yüksek ise 4.272 lira oldu. Ödenekten ikinci kez yararlanmak mümkün