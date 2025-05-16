İşsizlik oranı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran, 2012 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde, bu oran yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti.

İşsizlik oranı, söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 0,6 puan azaldı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 11,2 olarak öngörüldü.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda ise yüzde 22,7 olarak tahmin edildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022 2023 2024 2025 1. Çeyrek 11 9,9 8,8 8,2 2. Çeyrek 10,6 9,7 8,8 3. Çeyrek 10,1 9,2 8,7 4. Çeyrek 10,2 8,8 8,6

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 266 bin kişi azalarak, 32 milyon 389 bin kişi oldu. İstihdam oranı da 0,5 puanlık azalışla, yüzde 48,9 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 449 bin kişi azalarak, 35 milyon 273 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı da 0,8 puanlık gerilemeyle yüzde 53,3 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayi sektöründe 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 3 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,3'ü tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2025'in birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak, 43,5 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,4 puanlık artışla yüzde 28,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde Ocak-Mart 2025 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle: