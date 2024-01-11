İşsizlik Sigortası Fonu’nun büyüklüğü 200 milyar liraya yaklaştı

İşsizlik Sigortası Fonu, geçen yılın aralık sonu itibarıyla 196 milyar 950 milyon lira büyüklüğe ulaşarak, 200 milyar lira seviyesine yaklaştı.

İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk işsizlik sigortası ödemesinin yapıldığı Mart 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fonda, 2023 sonu itibarıyla 196 milyar 950 milyon 756 bin lira birikti.

Her ay 10 milyar liradan fazla kaynağın eklendiği fonun, bu ay rekor tazeleyerek 200 milyar lira sınırını aşması bekleniyor

FONDAN 10 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan geçen ay, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 382 bin 258 kişiye 1 milyar 967 milyon 470 bin lira aktarıldı.

İlk ödemenin yapıldığı Mart 2002'den 31 Aralık 2023'e kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 88 bin 777 kişi başvurdu. Başvuranlar arasında şartları karşılayan 10 milyon 417 bin 560 kişiye, toplam 69 milyar 502 milyon 472 bin lira ödendi.

2023'TE 73 MİLYAR LİRA BÜYÜDÜ

Kovid-19 salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği kapsamında işçi ve işverene sağlanan kaynaklarla varlığı 131 milyar liradan 90 milyar liranın altına kadar inen fon, 2020'de 28,3 milyar lira, 2021'de ise 12,4 milyar lira eksiye düşmüştü.

Salgının etkisinin azalması ve normalleşmeyle birlikte toparlanmaya başlayan fonun büyüklüğü 2022 sonunda 124 milyar liraya ulaşırken, fondaki artış 2023'te yaklaşık 73 milyar lirayı buldu.

SİGORTALIK SÜRESİNE GÖRE ÖDEME YAPILIYOR

İşsiz kalanların, işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için belirli şartları sağlaması gerekiyor. Kişi, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olması, hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemesi ve hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurması halinde bu ödenekten yararlanabiliyor.

Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp bu primi ödemiş sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışıp prim ödemiş sigortalı işsizlere 300 gün işsizlik ödeneği veriliyor.