İstanbul-Ankara arasına yeni otoyolda kararlıyız

İstanbulAnkara arası yol güzergahı hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Süper Hızlı Tren'in (SHT) dışında yeni bir otoyol projesi üzerinde çalıştıklarını da belirtti. Katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Ankara arasına Bolu Tüneli'ni bypass edecek yeni bir otoyol inşa edeceğiz. Kapasitemiz arttığı için yeni bir yol yapma kararı verdik. Proje zorlu olacak. 7-8 senelik bir zaman dilimi öngörebiliriz bu proje için" diye konuştu.Süper Hızlı Tren'le ilgili de açıklamalarda bulunan Uraloğlu "İstanbul ve Ankara olarak 2 durak koyarsak 80 dakika sürecek. İleriki dönemde Yavuz Sultan Selim'den de geçecek trenimiz Haydarpaşa Garı'ndan da geçecek. Bu projemizin ihalesini yaptığımız zaman 5 yıl sürer. Şu an 12 ilimize YHT ile ulaşılıyor. Gelecek projeksiyonumuz ile 52 ilimize ulaşıyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu.Kanal İstanbul projesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, "İstanbul gemi trafiğini tek yönlü verebiliyoruz. Çift yönlü geçişe uygun değil. Çünkü riskli. Boğaz iki gemi için çok emniyetli değil" dedi.Buraya bir alternatif su yolunun lazım olduğunu anlatan Uraloğlu, şunları anlattı: "Hesaplarımızı yaptık. Bu ihtiyacımızı nasıl karşılarıza baktığımızda Kanal İstanbul'ıu projelendirdik. Proje için yaklaşık 15 milyar dolar civarında bir yatırım gerekiyor. Uygun finansmanı sağladığımızda proje takvimimiz netleşecektir. Üç bakanlık olarak beraber hareket ettiğimiz projemiz için şimdilik bir takvim vermeyim. Kanal İstanbul'da kararlığımız devam ediyor, yapacağız."