Bakan Kacır açıkladı: Dijital dönüşümü destekleyen fabrikalarımızın sayısını 16’ya çıkaracağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, çok sayıda Milletvekilleri ve Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri de yer aldı. Burada konuşma yapan Kacır, "Yeni çağın gerçeği şudur; yetenek, en kıymetli sermaye, inovasyon ise sürdürülebilir büyümenin lokomotifidir. İnsan kaynağının en değerli sermaye olduğu bilinciyle hareket eden ve yetenek gelişimini stratejik bir öncelik haline getiren ülkelerin, mevcut tabloda geleceğin liderleri olacağını söylememiz mümkün.

Türkiye olarak nüfusumuzun ortanca yaşı bugün 34 düzeyinde. Yani birçok gelişmiş ülkeye kıyasla 10-15 yaş daha genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Biz, bu demografik avantajı yalnızca bir istatistik olarak değil, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimizin en güçlü itici gücü olarak görüyoruz. Bu anlayışla, milli teknoloji hamlemiz doğrultusunda, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye için attığımız adımların odağına her daim insan kaynağımızı koyuyoruz" dedi.

'2 MİLYON İSTİHDAM OLUŞTURMAMIZ MÜMKÜN'

Kacır, teknolojik gelişmelerin istihdama yansımasından söz ederek, "Gençlerimizin doğru yetkinliklerle buluşması kadar önem verdiğimiz bir diğer başlık ise kuşkusuz mevcut iş gücümüzü geleceğin dünyasına güçlü şekilde hazırlamaktır. Özellikle başta yapay zeka olmak üzere yıkıcı teknolojilerin çok boyutlu etkileri; yetkinlik dönüşümünün bizler için tercihten öte zorunluluk olduğunu gösteriyor. Bakınız, araştırmalar ülkemizde halihazırda 7 milyon kişinin yürüttüğü işlerin 2030 yılına kadar yeni nesil teknolojilerin etkisiyle ya tamamen ortadan kalkabileceği ya da farklı niteliklere sahip rollere dönüşeceğini gösteriyor. Ancak gelişen teknolojilere doğru bir bakış açısıyla yaklaşırsak, bünyesinde 9 milyon kişiyi barındıracak yeni iş modelleri oluşturma potansiyeline sahibiz.

Özellikle teknolojiyle ilgili alanlarda ortaya çıkacak fırsatları da doğru değerlendirdiğimiz takdirde ilave 2 milyon istihdam oluşturmamız mümkün. İş gücümüzü geleceğin yetkinlikleriyle donatmak adına; eğitime ve yeniden beceri kazandırma programlarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Sanayimizin dijital dönüşümüne rehberlik eden model fabrikalarımızın sayısını 10'a ulaştırdık. Kocaeli, Denizli, Malatya, Tekirdağ, Sakarya ve Trabzon illerinde açılışını gerçekleştireceğimiz yeni merkezlerle bu sayıyı 16'e çıkaracağız. Ülke sathına yayılan, bütüncül bir kalkınmayı tüm sektörlerde topyekün bir şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

'GİRİŞİMCİLERİMİZE FIRSAT VE İMKAN KAPILARINI SONUNA KADAR AÇMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kacır, TÜBİTAK ile ilgili gelişmelere değinerek, "Dünyanın her yerinden parlak zihinlerin, yenilikçi fikirlerini bu topraklarda geliştirerek önemli ve kritik girişimlere dönüştürmesine imkân sağlayacak Türkiye Tech Visa Programı'nı ilan ettik. Programın ilk 5 ayında Dünyanın dört bir yanından 214 teknoloji girişimi Türkiye'ye taşınmak için başvuru yaptı. Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımız ile; alanlarında dünyanın en iyi merkezlerinde deneyim kazanmış yetkin araştırmacıların dünyanın ülkemize gelmelerini teşvik ediyor, bilimsel ve teknolojik çalışmaların bu topraklardan yükselmesini sağlıyoruz.

Bugüne kadar program kapsamında, 57'si yabancı olmak üzere toplam 253 araştırmacıya, çalışmalarını ülkemizde sürdürmeleri için destek sağladık. Bizler, potansiyelini harekete geçirmeyi bekleyen tüm girişimcilerimize fırsat ve imkan kapılarını sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. TÜBİTAK'ta Türkiye için kritik pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bugün itibarıyla da uzay teknolojilerinden savunma sanayiye, yapay zekadan raylı sistem teknolojilerine, ülkemizin kritik projelerinde görev almak üzere TÜBİTAK çatısı altında 737 yeni çalışma arkadaşımıza yönelik ilan açmış durumdayız" açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, Ulusal Staj Programı kapsamında oluşturulan üstün yetenek madalyonu verilirken, personel sayısına oranla en fazla staj imkanı sunan kamu kurumu ödülü ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Ödüller, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay tarafından takdim edildi.