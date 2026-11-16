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Giriş Tarihi: 16.11.2026 11:33 Son Güncelleme: 16.11.2026 11:35

İstanbul Boğazı'nda 9 aylık bilanço açıklandı! 2026 gemi trafiği açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre İstanbul Boğazı'ndan 2026 yılının ocak-eylül döneminde 27 bin 211 gemi geçiş yaptı. Boğaz'dan geçen gemilerin toplam hacmi 432,8 milyon grostona ulaşırken, gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin 499 azaldı.

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AA AA Ekonomi
İstanbul Boğazı’nda 9 aylık bilanço açıklandı! 2026 gemi trafiği açıklandı
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İstanbul Boğazı'nda 2026 yılının ilk 9 ayında yoğun gemi trafiği yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-eylül döneminde Boğaz'dan toplam 27 bin 211 gemi geçti. Bu gemilerin 17 bin 106'sı geçiş sırasında kılavuz kaptan hizmeti aldı.

Boğaz'dan geçen gemilerin toplam hacmi ise 432 milyon 890 bin 701 groston olarak hesaplandı. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'ndan günlük ortalama 100 geminin geçtiği belirlendi.

EN ÇOK GENEL KARGO VE DÖKME YÜK GEMİLERİ GEÇTİ

2026 yılının ilk 9 ayında İstanbul Boğazı'nı kullanan gemi türleri de belli oldu. Bu dönemde 9 bin 603 genel kargo gemisi ve 4 bin 814 dökme yük gemisi Boğaz'dan geçiş yaptı.

Gemi türlerine göre geçiş sayıları şöyle gerçekleşti:

  • Genel kargo gemisi: 9 bin 603

  • Dökme yük gemisi: 4 bin 814

  • Türü belirtilmemiş tanker: 4 bin 490

  • Konteyner gemisi: 3 bin 21

  • Kimyasal yük taşıyan tanker: 1.337

  • Barç: 1.148

  • Diğer türlerdeki gemiler: 846

  • Sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker: 633

  • Yolcu gemisi: 462

  • Canlı hayvan taşıyan gemi: 336

  • Römorkör: 212

  • Ro-Ro gemisi: 164

  • Araç taşıyan gemi: 84

  • Savaş gemisi: 32

  • Çimento gemisi: 29

BOĞAZ'DAN 32 SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ

İstanbul Boğazı'nı kullanan savaş gemilerinin sayısı yılın ilk çeyreğinde 9, ikinci çeyreğinde 11, üçüncü çeyreğinde ise 12 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde Boğaz'dan toplam 32 savaş gemisi geçti.

Kimyasal yük taşıyan tankerlerin geçiş sayısı ise ilk çeyrekte 451, ikinci çeyrekte 448, üçüncü çeyrekte 438 olarak kaydedildi. Dokuz aylık toplam geçiş sayısı 1.337 oldu.

EN BÜYÜK GEMİLERİN BOYUTLARI DİKKAT ÇEKTİ

Boğaz'dan geçen gemilerin uzunluklarına göre dağılımı da açıklandı.

Buna göre 72 geminin uzunluğu 300 metrenin üzerinde, 1.385 geminin 250-300 metre, 1.752 geminin 200-250 metre arasında oldu.

Ayrıca 6 bin 779 gemi 150-200 metre, 9 bin 508 gemi 100-150 metre uzunluğundaydı. 7 bin 715 geminin uzunluğu ise 100 metrenin altında kaldı.

EN FAZLA YÜK MAYIS AYINDA TAŞINDI

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin taşıdığı yük miktarı aylara göre de farklılık gösterdi. Ocak-eylül döneminde en fazla yük 58 milyon 467 bin 59 grostonla mayıs ayında taşındı.

En düşük yük hacmi ise 37 milyon 949 bin 131 grostonla eylül ayında kaydedildi.

Aylara göre gemi geçiş sayısı ve toplam gemi hacmi şöyle gerçekleşti:

  • Ocak: 3 bin 25 gemi – 42 milyon 127 bin 586 groston

  • Şubat: 2 bin 687 gemi – 41 milyon 343 bin 780 groston

  • Mart: 3 bin 483 gemi – 51 milyon 711 bin 485 groston

  • Nisan: 3 bin 370 gemi – 54 milyon 454 bin 533 groston

  • Mayıs: 3 bin 492 gemi – 58 milyon 467 bin 59 groston

  • Haziran: 3 bin 220 gemi – 53 milyon 435 bin 74 groston

  • Temmuz: 3 bin 32 gemi – 50 milyon 913 bin 205 groston

  • Ağustos: 2 bin 678 gemi – 42 milyon 488 bin 848 groston

  • Eylül: 2 bin 224 gemi – 37 milyon 949 bin 131 groston

İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ GEÇEN YILA GÖRE AZALDI

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.

2025 yılının ocak-eylül döneminde Boğaz'ı 29 bin 710 gemi kullanırken, bu yılın aynı döneminde sayı 27 bin 211 oldu. Böylece gemi geçişi 2 bin 499 azaldı.

Diğer yılların aynı dönemlerine ilişkin veriler de şöyle:

  • 2026: 27 bin 211 gemi – 432 milyon 890 bin 701 groston

  • 2025: 29 bin 710 gemi – 461 milyon 137 bin 867 groston

  • 2024: 31 bin 161 gemi – 487 milyon 659 bin 44 groston

  • 2023: 29 bin 92 gemi – 460 milyon 753 bin 537 groston

Veriler, 2026 yılının ilk 9 ayında hem gemi geçiş sayısının hem de Boğaz'dan geçen gemilerin toplam hacminin önceki yıllara göre gerilediğini ortaya koydu.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İSTANBUL BOĞAZI #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

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İstanbul Boğazı'nda 9 aylık bilanço açıklandı! 2026 gemi trafiği açıklandı
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