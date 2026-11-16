İstanbul Boğazı’nda 9 aylık bilanço açıklandı! 2026 gemi trafiği açıklandı

İstanbul Boğazı'nda 2026 yılının ilk 9 ayında yoğun gemi trafiği yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-eylül döneminde Boğaz'dan toplam 27 bin 211 gemi geçti. Bu gemilerin 17 bin 106'sı geçiş sırasında kılavuz kaptan hizmeti aldı.
Boğaz'dan geçen gemilerin toplam hacmi ise 432 milyon 890 bin 701 groston olarak hesaplandı. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı'ndan günlük ortalama 100 geminin geçtiği belirlendi.
EN ÇOK GENEL KARGO VE DÖKME YÜK GEMİLERİ GEÇTİ
2026 yılının ilk 9 ayında İstanbul Boğazı'nı kullanan gemi türleri de belli oldu. Bu dönemde 9 bin 603 genel kargo gemisi ve 4 bin 814 dökme yük gemisi Boğaz'dan geçiş yaptı.
Gemi türlerine göre geçiş sayıları şöyle gerçekleşti:
Genel kargo gemisi: 9 bin 603
Dökme yük gemisi: 4 bin 814
Türü belirtilmemiş tanker: 4 bin 490
Konteyner gemisi: 3 bin 21
Kimyasal yük taşıyan tanker: 1.337
Barç: 1.148
Diğer türlerdeki gemiler: 846
Sıvılaştırılmış petrol gazı taşıyan tanker: 633
Yolcu gemisi: 462
Canlı hayvan taşıyan gemi: 336
Römorkör: 212
Ro-Ro gemisi: 164
Araç taşıyan gemi: 84
Savaş gemisi: 32
Çimento gemisi: 29
BOĞAZ'DAN 32 SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ
İstanbul Boğazı'nı kullanan savaş gemilerinin sayısı yılın ilk çeyreğinde 9, ikinci çeyreğinde 11, üçüncü çeyreğinde ise 12 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde Boğaz'dan toplam 32 savaş gemisi geçti.
Kimyasal yük taşıyan tankerlerin geçiş sayısı ise ilk çeyrekte 451, ikinci çeyrekte 448, üçüncü çeyrekte 438 olarak kaydedildi. Dokuz aylık toplam geçiş sayısı 1.337 oldu.
EN BÜYÜK GEMİLERİN BOYUTLARI DİKKAT ÇEKTİ
Boğaz'dan geçen gemilerin uzunluklarına göre dağılımı da açıklandı.
Buna göre 72 geminin uzunluğu 300 metrenin üzerinde, 1.385 geminin 250-300 metre, 1.752 geminin 200-250 metre arasında oldu.
Ayrıca 6 bin 779 gemi 150-200 metre, 9 bin 508 gemi 100-150 metre uzunluğundaydı. 7 bin 715 geminin uzunluğu ise 100 metrenin altında kaldı.
EN FAZLA YÜK MAYIS AYINDA TAŞINDI
İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin taşıdığı yük miktarı aylara göre de farklılık gösterdi. Ocak-eylül döneminde en fazla yük 58 milyon 467 bin 59 grostonla mayıs ayında taşındı.
En düşük yük hacmi ise 37 milyon 949 bin 131 grostonla eylül ayında kaydedildi.
Aylara göre gemi geçiş sayısı ve toplam gemi hacmi şöyle gerçekleşti:
Ocak: 3 bin 25 gemi – 42 milyon 127 bin 586 groston
Şubat: 2 bin 687 gemi – 41 milyon 343 bin 780 groston
Mart: 3 bin 483 gemi – 51 milyon 711 bin 485 groston
Nisan: 3 bin 370 gemi – 54 milyon 454 bin 533 groston
Mayıs: 3 bin 492 gemi – 58 milyon 467 bin 59 groston
Haziran: 3 bin 220 gemi – 53 milyon 435 bin 74 groston
Temmuz: 3 bin 32 gemi – 50 milyon 913 bin 205 groston
Ağustos: 2 bin 678 gemi – 42 milyon 488 bin 848 groston
Eylül: 2 bin 224 gemi – 37 milyon 949 bin 131 groston
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ GEÇEN YILA GÖRE AZALDI
İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre geriledi.
2025 yılının ocak-eylül döneminde Boğaz'ı 29 bin 710 gemi kullanırken, bu yılın aynı döneminde sayı 27 bin 211 oldu. Böylece gemi geçişi 2 bin 499 azaldı.
Diğer yılların aynı dönemlerine ilişkin veriler de şöyle:
2026: 27 bin 211 gemi – 432 milyon 890 bin 701 groston
2025: 29 bin 710 gemi – 461 milyon 137 bin 867 groston
2024: 31 bin 161 gemi – 487 milyon 659 bin 44 groston
2023: 29 bin 92 gemi – 460 milyon 753 bin 537 groston
Veriler, 2026 yılının ilk 9 ayında hem gemi geçiş sayısının hem de Boğaz'dan geçen gemilerin toplam hacminin önceki yıllara göre gerilediğini ortaya koydu.