İstanbul Boğazı’nda 9 aylık bilanço açıklandı! 2026 gemi trafiği açıklandı

BOĞAZ'DAN 32 SAVAŞ GEMİSİ GEÇTİ

İstanbul Boğazı'nı kullanan savaş gemilerinin sayısı yılın ilk çeyreğinde 9, ikinci çeyreğinde 11, üçüncü çeyreğinde ise 12 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde Boğaz'dan toplam 32 savaş gemisi geçti.

Kimyasal yük taşıyan tankerlerin geçiş sayısı ise ilk çeyrekte 451, ikinci çeyrekte 448, üçüncü çeyrekte 438 olarak kaydedildi. Dokuz aylık toplam geçiş sayısı 1.337 oldu.

EN BÜYÜK GEMİLERİN BOYUTLARI DİKKAT ÇEKTİ

Boğaz'dan geçen gemilerin uzunluklarına göre dağılımı da açıklandı.

Buna göre 72 geminin uzunluğu 300 metrenin üzerinde, 1.385 geminin 250-300 metre, 1.752 geminin 200-250 metre arasında oldu.

Ayrıca 6 bin 779 gemi 150-200 metre, 9 bin 508 gemi 100-150 metre uzunluğundaydı. 7 bin 715 geminin uzunluğu ise 100 metrenin altında kaldı.

EN FAZLA YÜK MAYIS AYINDA TAŞINDI

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin taşıdığı yük miktarı aylara göre de farklılık gösterdi. Ocak-eylül döneminde en fazla yük 58 milyon 467 bin 59 grostonla mayıs ayında taşındı.

En düşük yük hacmi ise 37 milyon 949 bin 131 grostonla eylül ayında kaydedildi.

Aylara göre gemi geçiş sayısı ve toplam gemi hacmi şöyle gerçekleşti:

Ocak: 3 bin 25 gemi – 42 milyon 127 bin 586 groston

Şubat: 2 bin 687 gemi – 41 milyon 343 bin 780 groston

Mart: 3 bin 483 gemi – 51 milyon 711 bin 485 groston

Nisan: 3 bin 370 gemi – 54 milyon 454 bin 533 groston

Mayıs: 3 bin 492 gemi – 58 milyon 467 bin 59 groston

Haziran: 3 bin 220 gemi – 53 milyon 435 bin 74 groston

Temmuz: 3 bin 32 gemi – 50 milyon 913 bin 205 groston

Ağustos: 2 bin 678 gemi – 42 milyon 488 bin 848 groston