İstanbul Finans Merkezi için geri sayım başladı

SABAH Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen Finans Sektörünün 2023 Vizyonu Paneli de, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı'yı buluşturdu. İstanbul Finans Merkezi'nin son durumuna ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Özellikle kamu bankalarımız şu anda bile taşınacak durumdalar, binalar bitti, içinde bir takım düzenlemeler var. Ama ocak ayı gibi taşıncak durumda olacaklar" dedi. Projenin çok büyük olduğunu belirten Aşan, "En son 2 hafta önce gittik. Girdiğinizde inanılmaz etkileniyorsunuz. Özellikle Merkez Bankası binası, en yüksek bina olacak. Birkaç ay içerisinde çevre düzenlemesi de tamamlanacak ve son halini göreceğiz. Bankalar zaten şu an taşınmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı. İstanbul'un zaten şu haliyle bir finans merkezi olduğunu vurgulayan Aşan, şu yorumda bulundu: "Bu aslında bir araya gelme. Yeni bir sinerji verecek, değer katacak. İstanbul'un finans merkezi kimliği biraz daha küreselleşecek."Göksel Aşan, katılım finansın payının 2025 itibarıyla yüzde 15'in üzerine çıkarılması hedeflerinin de altını çizerken, Katılım Finans Strateji Belgesi'ne hazırlık sürecinde, yurtdışındaki başarılı uygulamaları detaylı olarak incelenmekle birlikte Türkiye'ye özgü bir model oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun da, sermaye piyasaları ve borsa açısından önümüzdeki Türkiye yüzyılında ülkemizin sürdürülebilir büyümesinde sermaye piyasalarının ağırlığının gittikçe artması gerektiğini söyledi. Ergun, "Bin büyük sanayi şirketinden sadece 100'ü borsada işlem görüyor. Kalan 900 şirketi tek tek ziyaret edelim, farkındalığı anlatalım istedik. 15 sanayi şehrinde 150 şirketi ziyaret ettik. Büyük bir ilgiyle karşılaşıyoruz" dedi. Bu yılın sermaye piyasaları için güzel bir yıl olduğunu belirten Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "33 halka arzımız oldu ve devam etmesini bekliyoruz. Talep tarafı da çok ciddi gelişti. Yatırımcı sayısı 3.3 milyona yaklaştı. Elimizdeki başvurulara baktığımız zaman şirketlerin artık sermaye piyasaları, borsamıza bir korkuyla bakma sürecini atlattığını görüyoruz. Şirketlerle çok yakın temastayız" diye konuştu. 2023 yılında ülke ekonomisinin büyümesiyle birlikte bankacılık dışı finans sisteminin de büyümesi için çalışacaklarını vurgulayan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ise, şunları söyledi: "İstanbul Finans Merkezi'nin açılması, devlet destekli teşviklerin artmasından dolayı işlem hacmimizin yukarı taşınacağına inanıyoruz. Bankacılık dışı finans sektöründe gelişmiş ekonomilerdeki yüzde 40'lık oranı yakalamamız çok uzak değil."SPK Başkanı Gönül, sosyal medyaya ilişkin çalışmalarına yönelik de, şunları söyledi: "Yatırımcıyı korumaya çalışırken piyasa manipülasyonu dediğimiz bilgi manipülasyonunu engellemeye çalışıyoruz. Finansal okuryazarlık düzeyini geliştirmek için de çalışmalarımız devam ediyor. Madem onlar sosyal medyadan bu işi manipüle ediyorlar, bizim de sosyal medyayı güçlü olarak kullanmamız lazım. Sertifikalandırma yöntemiyle çok kısa bir zamanda hedeflerimize yürümeye başalayacağız. Sertifikasyon için eğitimleri hazırladık."