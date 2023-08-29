İstanbul Havalimanı "2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayınladı

İstanbul Havalimanı, mobilitenin geleceği, çevrenin bütünlüğü ve toplumsal fayda çerçevesindeki sürdürülebilirlik stratejisinin yansıması olan "2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu"nu yayınladı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, insan hayatını, çevre ve topluma saygıyı odağına alan İstanbul Havalimanı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na yönelik, tüm paydaşlarıyla gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam ediyor.

Yayınlanan rapor, İGA İstanbul Havalimanı'nın sürdürülebilirlik planlamasının önemli bir parçası olan 2030 hedefleriyle daha adil, sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya ve mobilite sektöründeki adımlarının ana hatlarını da çiziyor.

MOBİLİTENİN GELECEĞİ İÇİN ATILAN ADIMLAR

İstanbul Havalimanı'nın mobilitenin geleceği için yaptığı çalışmalar ve havacılık sektöründe elde ettiği başarılar bu dönemde önde gelen uluslararası kuruluşlar tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Üç yıl üst üste "Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı" seçilen İGA İstanbul Havalimanı, "Conde Nast Traveler" okuyucuları tarafından da "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçildi.

İGA İstanbul Havalimanı, 2022 yılında ACI tarafından "Engelsiz Havalimanı" konseptiyle dünyada ilk kez verilen "Erişilebilirliği Artırma Akreditasyonu"nun sahibi oldu.

İTÜ Çekirdek işbirliğinde kurulan İGA HUB ile havacılık, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik temelinde inovatif girişimcilik fikirleri desteklenmeye başlanırken Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) ile "Bölgesel Eğitim Ortaklığı" ve Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ile "Küresel Eğitim Anlaşması-Eğitim Merkezi Akreditasyonu" anlaşması imzalandı.

2022'DE SU TÜKETİMİNİN YÜZDE 35'İ GERİ KAZANILMIŞ SULARDAN ELDE EDİLDİ

Çevrenin bütünselliğini korumayı odak noktasına koyan İGA İstanbul Havalimanı, enerji ve operasyon verimliliği üzerine yürüttüğü "Büyük Veri Yönetimi ve Nesnelerin İnterneti" çalışmalarıyla Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından verilen "Eco-Innovation Ödülü"nün sahibi oldu.

2019 yılında hazırlanan "2050 Net Sıfır Emisyon Taahhüdü" ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 1,5 derece hedefleri doğrultusunda belirlenen "Net Sıfır" yol haritasına göre 2022'yi önceki yıla kıyasla yüzde 13 daha az emisyon ile tamamlayan İstanbul Havalimanı "2050 Net Sıfır Emisyon Hedefi"ne giden yolda, 2019 baz yılına göre geçen yıl yüzde 21 emisyon azaltımı sağladı.

Kapsam 1 ve 2 emisyonlarının 2025 yılında yüzde 23, 2030 yılında ise yüzde 45'e düşürülmesi öngörülürken havalimanı paydaşlarına ait kapsam 3 emisyonlarının azalması için projeler geliştiriliyor. Ayrıca İstanbul Havalimanı bünyesinde 2022'de su tüketiminin yüzde 35'i geri kazanılmış sulardan elde edilirken katı atık geri dönüşüm oranı yüzde 31'den yüzde 34'e yükseldi.

Havalimanı Karbon Akreditasyon Programı (ACA) şartlarını yerine getirerek, karbon akreditasyon sertifikası almaya hak kazanan İGA İstanbul Havalimanı, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu. Geçen yıl sürdürülebilirlik politikası çerçevesinde yürüttüğü karbon ayak izi yönetme ve azaltma çalışmaları neticesinde, aynı program kapsamında Seviye 1 olan sertifikasını ise kısa süre içinde Seviye 3'e yükseltmeyi başardı.

İGA, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki yatırımcıların şirketleri etkileyen sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatları hakkında yüksek kaliteli bilgiye sahip olmasını sağlayan CDP İklim Değişikliği Programı'nda, Türkiye İklim Değişikliği programından A-skoru alarak Türkiye liderleri arasındaki 15 şirketten biri oldu.

TOPLUMSAL YATIRIMLARIN ETKİSİNİ ÖLÇEN SROI RAPORU YAYIMLANDI

İGA İstanbul Havalimanı'nın sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında geçen yılki bir başka önemli gelişme ise toplumsal yatırımlarının etkisini ölçen Yatırımın Sosyal Getirisi Raporu'nun (Social Return on Investment-SROI) yayınlanması oldu.

Analizin sonuçları, "Sosyal Yatırım Programı" için yapılan her 1 liralık yatırımın, programdaki paydaşlar için 5,6 lira değerinde sosyal etki oluşturduğunu ortaya koydu.

Social Value International (SVI) tarafından akredite edilen analizle, özel sektörde bu çapta yapılmış en kapsamlı etki ölçümlemelerinden birine imza atmanın gururunu yaşayan İstanbul Havalimanı, önümüzdeki dönemlerde de faaliyetleriyle sağladığı katma değeri ve sosyal etkiyi ölçmeye devam etmeyi hedefliyor.

İGA İstanbul Havalimanı, 2022 World Airport Awards kapsamında "Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı" ve "En İyi Alışveriş Deneyimi Sunan Havalimanı" ödüllerini de kazandı.

"HEDEFLERİMİZİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİM SİSTEMİMİZİ YENİDEN YAPILANDIRDIK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sürdürülebilirlik dönüşümünün karmaşık olduğu kadar acil bir konu olduğunu belirtti.

Sürdürülebilirliğin önemine dikkati çeken Samsunlu, "Günden güne gelişen ve toplumsal değer katmaya odaklı İGA felsefemizde, sürdürülebilirlik yolculuğumuz en temel önceliğimiz. 2022, bugüne kadarki çalışmalarımızı daha da ileriye taşıdığımız bir yıl oldu. Sürdürülebilirlik etkilerimizi ölçtük, uzun döneme yayılan bir planlama yaptık, hedeflerimizi ve sürdürülebilirlik yönetim sistemimizi yeniden yapılandırdık." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, 2030 planları kapsamında kurumdaki tüm birimleri temsil eden yapıdaki ekip ve danışmanlarıyla sürdürülebilirlik vizyonunu ve hedeflerini tanımladıklarını kaydederek, "Odağımız dünya, hedefimiz gelecek' diyerek farklı kültürleri buluşturmak, yolculukları rahat ve güvenli kılmak için teknolojiyi insan ve çevre faydasına odaklı kullanarak, geleceğin mobilite yöntemlerini bugüne taşımayı kendimize yol edindik. Küresel bir oyuncu olan İGA, mobilite hizmetlerinin de sürdürülebilir kılınması için liderlik etmeye kararlı. Bu dönüşümde elbette ki tüm paydaşlarımızın katkıları çok önemli bir yer tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.