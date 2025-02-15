İstanbul Havalimanı’na uçan 111. şirket Japon devi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Japonya'nın en büyük havayolu şirketi All Nippon Airways'in (ANA), Tokyo Hanedaİstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başladığını duyurdu. Yeni hat kapsamında haftada 3 gün düzenlenecek uçuşların, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılacağını ifade eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, küresel aktarma merkezi konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Japonya'nın en büyük havayolu şirketi ANA'nın bu hatta uçuş düzenlemeye başlaması, iki ülke arasındaki havayolu bağlantısını güçlendirecek ve iş birliklerine katkı sağlayacak" dedi. Uraloğlu, ANA'nın Türk Hava Yolları'nın ardından bu hatta uçuş düzenleyen ilk havayolu şirketi olduğunun altını çizerek "Bu durum İstanbul Havalimanı'nın büyüyen uluslararası havayolu ağındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu durum havalimanımızın dünya çapındaki havayolu şirketleri için cazibe merkezi olmaya devam ettiğinin bir göstergesidir" diye konuştu.

GÜÇLÜ KONUM

Bakan Uraloğlu, ayrıca ANA'nın Tokyo Haneda-İstanbul Havalimanı arasında direkt uçuşlarına başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi konumunun daha da pekiştirdiğini belirterek, "İstanbul Havalimanı, hizmet verdiği havayolu şirketi sayısını 111'e çıkararak küresel havacılıkta konumunu daha da güçlendirdi" ifadelerini kullandı. ANKARA