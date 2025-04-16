İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçak iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek

"SİSTEM UÇUŞ ROTALARINI VE AKIŞLARINI ÖNGÖRMEYE YARDIMCI OLAN OTOMATİK YAPILAR İÇERİYOR"

Üçlü pist operasyonlarını desteklemek için gereken teknolojinin son derece gelişmiş ve karmaşık olduğunu da dile getiren Bakan Uraloğlu, "Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli bir şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içermekte olup pist ihlallerini önleme ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor." diye konuştu.