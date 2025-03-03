İstanbul Havalimanı’nda rötara son

İstanbul Havalimanı, havacılık alanındaki yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Avrupa havalimanlarında bir ilk olarak hayata geçirilecek "Eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu" ile 17 Nisan tarihinde havalimanına 3 uçak aynı anda iniş kalkış yapacak. Dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanı, tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıyor. 17 Nisan Perşembe günü havalimanı artık 3 uçağın aynı anda iniş kalkış yapabileceği bir altyapıya sahip olacak.

GECİKMELER AZALACAK

Söz konusu tarihte THY'ye ait 3 uçağın aynı anda iniş yapması planlanırken, havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla bir tören düzenlenmesi amaçlanıyor. Yeni pistlerin uçuşa hazır hale getirilmesi ile birlikte operasyonel sebepli gecikmeler minimuma indirilecek. Ayrıca yakıt tasarrufu ve uçuş verimliliği de maksimize edilecek. Yeni pistlerin hizmete alınmasıyla taksi süreleri başta olmak üzere hava trafik operasyonlarının verimliliği artacak.

EĞİTİMLER VERİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli hava trafik kontrolörü eğitim simülatöründe üçlü pistin kullanımına ilişkin hava trafik kontrolörlerine eğitimler veriliyor. 360 derece görsel kule ortamında oluşturulan modellemeler ile verilen eğitimlerde havalimanlarının 3 boyutlu modelleri kullanılıyor. Avrupa'da bir ilk olacak olan uygulamayı hayata geçirirken hava trafik kontrolörlerinin eğitim süreçlerine de katkı sağlanıyor.