İstanbul Havalimanı’nda yeni dönem bugün başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndan "Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu"nun bugün başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, saat 10.00 itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda uygulamanın başlayacağını belirterek, "Bu sistemle birlikte İstanbul Havalimanı'nda aynı anda üç uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek" dedi.

AVRUPA'DA BİR İLK

Sistemin İstanbul Havalimanı'nda da hayata geçmesiyle birlikte pistlerin en verimli şekilde kullanılacağını belirten Uraloğlu, "Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu ile İstanbul Havalimanı'nın trafik akışı hızlanacak ve dinamik kapasitesi artacak. Bu operasyon Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanıyor. İstanbul Havalimanı, Avrupa'da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak" açıklamasında bulundu. Uraloğlu, projenin çalışmalarına 2022'nin son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Eurocontrol, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve THY iş birliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti. Eurocontrol tarafından hazırlanan emniyet analiz raporu doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Uraloğlu, "Yeni hava sahası tasarımı yapıldı, kontrol sistemleri üçlü operasyona uygun hale getirildi" dedi.