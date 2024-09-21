İstanbul Turizm Fuarı’nda 100 milyon euroluk kontrat

İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 9-10 Ekim 2024 tarihlerinde Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde kapılarını açacak. Otellerle acentelerin kontrat anlaşmalarının imzalandığı ekim ayında düzenlenen fuarda, yeni dönemin yol haritası çıkarılacak. Öyle ki fuar döneminde bir araya gelecek olan otellerle acentelerin yeni sezon anlaşmaları için 100 milyon euroluk kontrata imza atacağı öngörülüyor. Bu yıl 10 bin metrekarelik alanda düzenlenecek olan fuara, 1.000'i yabancı olmak üzere 15 binin üzerinde turizm profesyoneli katılacak. İstanbul şehir ekonomisine de büyük katkı sunacak olan fuarla birlikte oteller dolarken restoranlar ve alışveriş merkezleri de ihya olacak. Sadece fuar için gelecek olan ziyaretçilerin harcamalarının toplam 50 milyon TL'yi aşacağı öngörülüyor.Geçen yıl ilk kez düzenlenen ITF'de çok güçlü iş birliklerine imza atıldığını aktaran Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Volkan Ataman, "ITF ilk yılına rağmen sektörde büyük ses getirdi. O nedenle ikincisi için çok güçlü bir talep oluştu" dedi. Otellerden acentelere havayolu şirketlerinden araç transferine kadar sektörün tüm oyuncularının bu fuarda buluştuğunu anlatan Ataman, "Ekim ayı otellerle acentelerin kontrat dönemidir ve geçen yıl otel-acente kontratları fuarımızda imzalandı. O nedenle bu fuar çok verimli geçti. Bu yıl da benzer anlaşmalara sahne olacak olan ITF'de bu yıl 100 milyon euroluk kontratın imzalanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yıl 35 ülkeden 200 yabancı satın alıcının fuara katılacağının bilgisini veren Ataman, 8 binin üzerinde B2B görüşme yapılacağını kaydetti.Fuarla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan 'Turizm Zirvesi'nde, ulusal ve uluslararası bir çok isim yer alacak. Zirvede, 12 konu başlığı altında 2024 değerlendirmesi ve 2025 yılı beklentileri konuşulacak. Üç ana oturumun yanı sıra, Sürdürülebilir Turizm, Sinema Sektörünün Turizmdeki Yeri ve Önemi, Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Yapay Zeka, Belediye Başkanları ile Destinasyonlar, Avrupa-Türkiye Turizm Forumu ve Ülkeler Oturumu gerçekleştirilecek.Geçen yıl ki fuara 13.500 sektör profesyonelinin katılım sağladığını anlatan Ataman, bu yıl yüzde 10'luk bir artışla 15 bini aşacaklarını kaydetti. Böyle bir ziyaretçi profilinin şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacağını anlatan Ataman, şöyle devam etti: "Bu fuara katılan profesyoneller harcama kapasitesi yüksek olan insanlar. Dolayısıyla şehir ekonomisine de güçlü katkı sunuyorlar. Anadolu'nun farklı illerinden 8-9 bin turizm profesyoneli gelecek. 1.000'i aşkın da yabancı turizm profesyoneli bu fuarda olacak. Bu kişilerin üç gün konaklaması, yeme-içme ve alışveriş potansiyelini 10-15 milyon euroluk yani 50 milyon TL'lik bir harcama öngörüyoruz. Bu da hem otellere hem şehir ekonomisine çok güçlü bir katkı sunacak."