İstanbul Üniversitesi’nden İsrail açıklaması

İstanbul Üniversitesi (İÜ), Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e her türlü destek veren şirket, kurum ve markaları reddettiğini bildirdi.

İÜ'nün sosyal medya hesabından "Bilim reddeder" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Vicdanını ve insafını rafa kaldırmış, kadın, erkek, yaşlı, genç, bebek, çocuk demeden katleden, resmen soykırım yaparak insan haklarını ayaklar altına almış bir ülkeye destek verenleri en başta bilim reddeder. Biz de üniversite olarak terörist ülkeye her türlü destek veren tüm şirket, kurum ve markaları tamamıyla reddediyoruz."