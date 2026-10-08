İstanbul’a çift hatlı yeni demiryolu geliyor! Bakan Uraloğlu ilk teklif için tarih verdi

İSTANBUL'DA 600 KİLOMETRE DAHA METRO İHTİYACI

İstanbul'un kent içi ulaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, şehirdeki raylı sistem ihtiyacının daha da yüksek olduğunu söyledi.

Uraloğlu, "İstanbul'da 600 kilometre daha metro hattı ihtiyacı var" dedi.

Bakan, İstanbul'da halihazırda 380 kilometrelik raylı sistem hattı bulunduğunu, yapımı devam eden hatların da tamamlanmasıyla bu uzunluğun 400 kilometreye çıkacağını ifade etti.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HEDEF 200 MİLYON YOLCU

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın kapasitesine ilişkin de önemli hedefleri açıkladı. Havalimanında mevcut durumda 4 ana ve 2 yardımcı pist olmak üzere 6 pist bulunduğunu belirten Uraloğlu, ilerleyen dönemde pist sayısının 9'a çıkarılacağını söyledi.

Uraloğlu şöyle konuştu: