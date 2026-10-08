İstanbul’a çift hatlı yeni demiryolu geliyor! Bakan Uraloğlu ilk teklif için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un ulaşım altyapısına ilişkin önemli projeleri açıkladı. Uraloğlu, Gebze-Halkalı arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 120 kilometrelik çift hatlı demir yolu projesinde ilk tekliflerin 14 Ekim'de alınacağını belirterek, "Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir proje. Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız" dedi.
120 KİLOMETRELİK ÇİFT HATLI DEMİR YOLU
"Ulaşım ve Altyapıda Türkiye Yüzyılı Zirvesi" kapsamındaki özel oturumda soruları yanıtlayan Uraloğlu, İstanbul'daki demir yolu yatırımlarına ilişkin konuştu.
İstanbul'da Boğaz geçişinin önemine dikkat çeken Uraloğlu, Marmaray'da günlük sefer ve yolcu sayılarını da paylaşarak şöyle konuştu:
"İstanbul'da boğaz geçişi kıymetli. Marmaray'da 300 tren seferiyle 600-700 bin kişi taşıyoruz. Gebze'den başlayıp Halkalı'ya kadar uzanacak olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden de geçecek 120 kilometrelik, çift hatlı demiryolunun 14 Ekim'de ilk tekliflerini almış olacağız. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir proje. Önümüzdeki sene bu projeye başlamış olacağız."
Uraloğlu ayrıca, İstanbul'daki mevcut raylı sistem hattının yapımı devam eden projeler de tamamlandığında 400 kilometreye ulaşacağını belirtti.
İSTANBUL'DA 600 KİLOMETRE DAHA METRO İHTİYACI
İstanbul'un kent içi ulaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, şehirdeki raylı sistem ihtiyacının daha da yüksek olduğunu söyledi.
Uraloğlu, "İstanbul'da 600 kilometre daha metro hattı ihtiyacı var" dedi.
Bakan, İstanbul'da halihazırda 380 kilometrelik raylı sistem hattı bulunduğunu, yapımı devam eden hatların da tamamlanmasıyla bu uzunluğun 400 kilometreye çıkacağını ifade etti.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA HEDEF 200 MİLYON YOLCU
Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın kapasitesine ilişkin de önemli hedefleri açıkladı. Havalimanında mevcut durumda 4 ana ve 2 yardımcı pist olmak üzere 6 pist bulunduğunu belirten Uraloğlu, ilerleyen dönemde pist sayısının 9'a çıkarılacağını söyledi.
Uraloğlu şöyle konuştu:
"Bugün 133 ülkede 355-356 noktaya uçabilen bir Türkiye var. İstanbul Havalimanı'nı yapmamış olsaydık Atatürk Havalimanı'ndan bu şekilde operasyon yürütme şansımız olmayacaktı. Hedefimiz geçen sene 84,5 milyon bu sene 87 milyonlarla kapatacağız. Burada hedefimiz 200 milyon yolcu yılda. İstanbul Havalmanı'nda 4. ana pistimizi açmış olduk. 2 tane de yardımcı pistimiz var. Dolayısıyla 6 tane pistimiz var orada. İlerleyen zamanda 2 tane daha ana pist 1 tane de yardımcı pist olmak üzere 9 pistli bir havalimanına dönüştürmüş olacağız. İlave terminaller yapacağız ilerleyen zamanlarda."
KALKINMA YOLU'NDA HEDEF BU YIL BAŞLAMAK
Bakan Uraloğlu, yakın coğrafyadaki savaşların ulaşım ve ticaret yollarının önemini artırdığını belirterek alternatif güzergahlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Uraloğlu, "Kalkınma Yolu" projesinin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bazı krizlerden daha da güçlenme imkanına sahip oluyorsunuz. Ticaret yolları tarihin her döneminde savaşların göbeğinde olmuştur. Bunları ön görerek alternatiflerimiz güçlendirmeye gayret ettik. Kalkınma Yolu projesini bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı dünyanın gündeme bu kadar şiddetli gelmemiş olurdu. Biz burda mutlaka sadece kriz zamanlarında değil normal zamanlarda da alternatif ulaşım sistemlerini ortaya koymamız gerekir. Bu konuda da gayret ediyoruz. İnşallah bu gayretlerin sonucunda da daha istikrarlı bir Türkiye ve dünyaya katkı sunmayı hedefliyoruz."
Kalkınma Yolu'nun Irak'ı yaklaşık 1.200 kilometrelik güzergahla kat etmesi planlanıyor. Projenin ilk etapta demir yolu, ardından otoyol ile hayata geçirilmesi öngörülüyor.
Uraloğlu, proje için Türkiye ile Irak arasında anlaşma imzalandığını belirterek, Türk müteahhitlerinin petrol karşılığında hattın yapımını üstlenmesine ilişkin anlaşma yapıldığını söyledi.
"Görüşmelerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta üst seviyede bir heyetimiz yine oradaydı. Irak meclisinden geçmesi gereken bir durum var. Bu sene orada başlarız diye ümit ediyoruz. Süreci doğru yönettiğimizde 4-5 senede bir iştir."
ORTA KORİDOR VE ZENGEZUR MESAJI
Uraloğlu, Uzak Doğu ile Avrupa arasındaki ulaşım koridorları arasında Orta Koridor'un önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Bakan, Bakü-Tiflis-Kars hattına alternatif olarak Zengezur güzergahının da hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
"Bakü Tiflis Karsın alternatifi olarak Zengezur'u hayata geçireceğiz. Orda çalışmalarımız var. Ülkemizde de Kars ile Sivas arasını iyileştirmemiz gerekecek. Bu koridor bütün şartlarda işleyebilecek bir koridor. Emisyonların en hızlı azaltılabileceği sektör demiryolları. Bu demiryolları bizim için kıymetli."
Uraloğlu ayrıca Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye'nin modern Hicaz Demiryolu'nu hayata geçirmek için anlaşma yaptığını belirtti. Türkiye tarafında eksik bulunmadığını, Ürdün ve Suriye tarafındaki eksiklikler üzerinde çalışıldığını söyledi.
2053 HEDEFİ: 28 BİN 500 KİLOMETRE DEMİR YOLU
Türkiye'nin demir yolu hedeflerini de açıklayan Uraloğlu, 2053'te 28 bin 500 kilometrelik demir yolu ağına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
Uraloğlu, "Hedefimiz 2053'e geldiğimizde 28 bin 500 kilometre demiryolu ağına sahip olmak ve Türkiye'nin tamamını 48 saatte demiryolları ile gezebilir hale getirmek hedefimiz. Son zamanda demiryollarına karayollarından daha fazla ödenek ayırmaya başladık" ifadelerini kullandı.
YERLİ ELEKTRİKLİ TRENDE SERİ ÜRETİM YILBAŞINDA
Yerli ve milli elektrikli tren projesine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, trenin raylara indirildiğini ve test çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Uraloğlu, trenin ulaştığı test hızına ilişkin, "250 kilometre test hızlarına çıkmış durumdayız. İkinci setin üretimine başladık. Yılbaşı itibariyle seri üretime başlamış olacağız" dedi.
5G'DE 45 MİLYON ABONEYE ULAŞILDI
Türkiye'de 5G kullanımının da hızla arttığını belirten Uraloğlu, 45 milyon abonenin 5G'ye geçtiğini açıkladı.
Uraloğlu, "Neredeyse yüzde 50'lilere yaklaşmış durumdayız. Bakanlık olarak bunu bütün sektörlerde kullanmaya başladık. Geçiş dönemini yönetiyoruz. 2 yıl içerisinde de bütün Türkiye'yi kapsamış olacağız" ifadelerini kullandı.
YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİNE 51 MİLYAR DOLAR
Yap-işlet-devret projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'de farklı büyüklüklerde 70'in üzerinde ulaştırma projesi bulunduğunu söyledi.
İstanbul Havalimanı'nın da dahil olduğu projelere bugüne kadar 51 milyar dolar harcandığını, bu projelerin bugün yapılması halinde maliyetin 92 milyar dolara ulaşacağını belirten Uraloğlu, Osman Gazi Köprüsü'ndeki araç geçişlerine ilişkin de bilgi verdi.
"Bugün sadece Osman Gazi Köprüsü'nde günlük ortalama 65 bin araç geçiyor. İzmir'e 3,5 saatte gidebiliyoruz. Garantiler noktasında nerdeyiz. Osman Gazi Köprüsü'nün garantisi 40 bin araç. Yaz aylarında 100 bine yaklaşıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2028'de başta olmak üzere diğerlerini de devralmış olacağız."
TÜRKSAT 7A İÇİN KASIM AYI İŞARET EDİLDİ
Uraloğlu, Türkiye'nin uydu çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Türksat 6A'nın Türkiye tarafından geliştirildiğini belirten Uraloğlu, Türksat 7A için de sürecin başlayacağını söyledi.
Bakan Uraloğlu, Türksat 7A'nın sözleşmesinin kasım ayında yapılacağını ve üretimine başlanacağını ifade etti.