İstanbul’a hayat verecek proje: Tersane İstanbul

"TARİHİ DOKUYU KORUYARAK VATANDAŞLARIMIZI TEKRAR HALİÇLE BULUŞTURMA AMACINI TAŞIYORUZ"

Tersanenin, Cumhuriyet Döneminde askeri ve sivil gemilerin yapımı, bakımı ve onarımında kullanıldığını anımsatan Uraloğlu, proje alanının son 30 yılda tersane işlevini yitirdiğini kaydederek, "Bu nedenle tarihi tersanemizin karakterini koruyarak bu alanı gelecek nesillere aktarmak için Tersane İstanbul projesini geliştirdik. Özellikle yaklaşık 150 yıldır sivillere kapalı bu alanda, tarihi dokuyu koruyarak vatandaşlarımızı tekrar Haliçle buluşturma amacını taşıyoruz." Dedi.

Uraloğlu, proje kapsamında sahil şeridinde yürüyüş ve bisiklet parkurları, kafe ve dinlenme mekanları, sosyal aktivite alanları ve bin kişilik cami ile kütüphane de yapılacağını belirterek, "Gençler ve öğrenciler için deneyim odaklı aktivite alanları, tarihi yarımadanın turizmini destekleyen konaklama alanları, 70'er yatlık 2 yat limanı ve su sporları alanları oluşturuyoruz. Böylece 1,8 kilometrelik sahil hattını bir buçuk yüzyıldan sonra insanımızla buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN MARKA DEĞERİNE ÖNEMLİ BİR KATKIDA BULUNUYORUZ"

Projenin tamamlanması ile toplam alanı 83 bin 300 metrekare olan 26 adet tescilli tarihi yapıyı da restore ederek kullanımına kazandıracaklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Özetle bu eşsiz bölgenin hem endüstri mirasına sahip çıkıyor hem de İstanbul'un marka değerine önemli bir katkıda bulunuyoruz. Tersane İstanbul; tarihi Osmanlı tersanelerini yeniden İstanbul'un kalbine taşıyacak, gözlerden uzak kalan tersane bölgesi; zengin geçmişini gözler önüne seren örnek bir koruma yaklaşımıyla, yeniden kent yaşamının canlı bir parçası olacak." diye konuştu.