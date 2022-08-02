İstanbul’a haziranda turist sayısı yüzde 115 arttı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kenti bu yılın ilk 6 ayında 6 milyon 755 bin 300 turist ziyaret etti.

İstanbul'a haziranda 1 milyon 470 bin 586, geçen senenin aynı ayında ise 684 bin 621 turist geldi. Buna göre haziranda turist sayısı, 2021'in aynı ayına göre yüzde 115 arttı.