İstanbul’a turist yağıyor

Turizmde yeni rekorlara imza atan İstanbul, tarihinin en yüksek eylül ayı doluluğuna ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), ekim ayı 'Bilgilendirme Toplantısı ve Geleneksel Öğle Yemeği' etkinliğinde İstanbul otellerinin doluluk ve gelir verilerini paylaştı. Buna göre İstanbul'da Eylül 2022'de otel dolulukları yüzde 87.7 oldu. Bu oran Eylül 2019'da yüzde 80.7 olmuştu. Günlük satılan oda bedeli ise 2019'a göre yüzde 73 artarak 95.9'dan 164.2 euroya yükseldi. Oda başından elde edilen gelirler ise Eylül 2022'de 144.1 euro olarak ölçüldü. Bu rakam 2019'da 77.4 euro olmuştu.Yılın ilk 9 ayında da İstanbul rekor yıl olarak adlandırılan 2019'u geride bırakmayı başardı. 2019'un ilk 9 ayında İstanbul'da doluluk oranları yüzde 74.1 olurken bu oran bu yılın aynı döneminde yüzde 74.4'e yükseldi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Şehrimize son aylarda oluşan ilgi ve talep, İstanbul'un dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirleri arasına girmesini sağlayacak ve 'marka şehir' unvanını sağlamlaştıracak" dedi. Eresin, yüzde 2 olan Konaklama Vergisi'nin 2024'e ertelenmesini ya da yüzde 1'e çekilmesini talep ettiklerini bildirdi. Toplantıya katılan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur da, yeni hatlar ve destinasyonlarla turist sayısının artışına katkı sağlayacaklarını söyledi.