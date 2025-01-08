İstanbul’da 2024’te en çok tüketilen iki ürün belli oldu

İstanbul'da 2024'te en çok tüketilen sebzeler domates, patates ve salatalık olurken portakal, mandalina ve karpuz en çok tüketilen meyveler arasında yer aldı. Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine geçen yıl 2 milyon 750 bin 633 ton meyve ve sebze girişi oldu.

İSTANBULLU EN ÇOK PORTAKAL TÜKETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı bilgiye göre, İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2023 yılında 2 milyon 850 bin 843 ton ürün getirilirken, 2024'te bu rakam 2 milyon 750 bin 633 tona düştü. İstanbul'da 2024 yılında en çok tüketilen meyve portakal, en çok tercih edilen sebze ise domates oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı bilgiye göre, İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerine 2023 yılında 2 milyon 850 bin 843 ton ürün getirilirken, 2024'te bu rakam 2 milyon 750 bin 633 tona düştü.

İki hale 2023 yılında 1 milyon 50 bin 66 ton meyve girişi olurken, bu rakam 2024'te 1 milyon 30 bin 802 ton olarak kaydedildi. Hallere 2023'te 1 milyon 800 bin 777 ton sebze girişi yapılırken, 2024 yılında 1 milyon 719 bin 831 ton olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK GETİRİLEN MEYVE DE BELLİ OLDU

Hallere 2023 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler karpuz, elma, mandalina, portakal ve limon oldu. Bu sıralama 2024'te portakal, mandalina, karpuz, elma ve limon şeklinde değişti.

Geçen yıl İstanbul'da hallere 110 bin 368 ton portakal, 103 bin 415 ton mandalina, 102 bin 878 ton karpuz, 96 bin 450 ton elma, 85 bin 801 ton limon girişi oldu. Hallere 2024'te tonaj bazında en az getirilen meyve ise 310 ton ile muşmula oldu. Bunu 460 ton ile çağla, 634 ton ile dut, 895 ton ile kestane takip etti.

SEBZEDE DOMASTES VE PATATES ZİRVEDE

Hallere 2023 yılında tonaj bazında en çok domates, patates, salatalık ve kuru soğan getirilirken, bu sıralama geçen yıl domates, patates, salatalık, biber şeklinde değişti. Geçen yıl kentteki hallere 465 bin 883 ton domates, 175 bin 972 ton patates, 167 bin 567 ton salatalık, 148 bin 264 ton biber ve 87 bin 266 ton kuru soğan getirildi.

Hallere 2024'te en az getirilen tonaj bazında sebzeler ise 174 ton yer elması, 1522 ton kuru sarımsak, 1697 ton bamya, 1852 ton tere, 1902 ton enginar oldu.