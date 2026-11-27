Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, konut sahibi olmak isteyenlere yönelik Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi'ni hayata geçirdi. İstanbul'da dört yeni projeyi kapsayan kampanyayla yüzde 5 peşinat, 120 aya kadar vade ve 55 bin TL'den başlayan taksit imkânı sunulurken, ilk taksit ödemeleri 2027 yılı ocak ayı itibarıyla başlayacak. Emlak Konut güvencesiyle başlayan kampanya, 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek.

DÜŞÜK PEŞİNAT İMKÂNI

Emlak Konut GYO, İstanbul'da düşük peşinatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği "İlk Adım Ödeme Sistemi" ile avantajlı ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. İstanbul'un farklı lokasyonlarında yer alan dört yeni projeyi kapsayan kampanya, yüzde 5 peşinat ve 120 aya varan vade imkânıyla konut sahibi olmayı kolaylaştırırken, farklı bütçelere uygun ödeme alternatifleriyle vatandaşlara önemli avantajlar sağlıyor.

İLK TAKSİT 2027'DE BAŞLAYACAK

Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi kapsamında vatandaşlar, konut bedelinin yüzde 5'ini peşin ödeyerek yeni evleri için ilk adımı atabilecek. 120 aya kadar vade ve 55 bin TL'den başlayan taksitlerle sunulan ödeme sistemi, konut sahibi olmayı planlayanlara uzun vadeli bir ödeme alternatifi sağlıyor. Kampanyadan yararlanan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerine 2027 yılının ocak ayı itibarıyla başlayacak.

DÖRT FARKLI PROJE

Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi; İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Emlak Konut Gölyaka Evleri, Arnavutköy'deki Yenişehir Gardenya Evleri ile Esenler'deki Emlak Konut Erguvan Evleri Güzelbahçe ve Emlak Konut Defne Evleri Güzelbahçe projelerini kapsıyor. Emlak Konut'un dört yeni projesinde, 1+1'den 4+1'e uzanan farklı konut tiplerinin yanı sıra dubleks daire ve bahçe katı seçenekleriyle her ihtiyaca uygun yaşam alanları sunuluyor.

SON GÜN 31 ARALIK'A DEVAM EDECEK

31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, dört yeni proje arasından kendilerine uygun konutu seçerek ev sahibi olabilecek. Emlak Konut GYO, geliştirdiği projeler ve alternatif ödeme modelleriyle vatandaşlara güvenli, nitelikli ve konforlu yaşam alanları sunmaya devam ediyor.

AZAMİ ARTIŞ % 18 OLACAK

"Emlak Konut İlk Adım Ödeme Sistemi", TÜFE endeksli bir satış modeli olarak hayata geçiriliyor. Altı aylık dönemlerde gerçekleştirilecek TÜFE güncellemelerinde uygulanacak oran, azami yüzde 18 ile sınırlandırılacak. İlk TÜFE güncellemesi ise 2027 yılı temmuz ayı itibarıyla gerçekleştirilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamada kampanya koşulları ve projeler hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin www.emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebileceği veya 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabileceği kaydedildi.

437 BİN 500 TL PEŞİNAT YETERLİ

Söz konusu projelerde evlerin fiyatı 8 milyon 750 bin liradan başlıyor. Kampanya kapsamında evlere sahip olabilmek için 437 bin 500 lira peşinat yeterli olacak. Kampanyadan faydalanan vatandaşlar banka olmadan, 120 ay taksitle Emlak Konut'a borçlanacak.



60 AY VADE

Alıcılar, satış bedelinin yüzde 25'ini peşin ödeyerek kalan tutarı 60 aya varan vadeyle taksitlendirebilecek. Peşin ödeme yapmayı tercih edenler için de indirim uygulanacak. Tahmini bedeli 1 milyon lira ve üzerinde olan arsaların peşin alımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunulacak. Satışlarda ayrıca KDV muafiyeti bulunacak. Yapılacak açık artırma, 2-3 Aralık 2026 tarihinde saat 10:30'da İlbank Macunköy Tesisleri Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece İstanbul adreslerinde yapılacak. İstanbul'da satışa sunulacak taşınmazların fiyatları 650 bin liradan başlarken, bazı arsaların bedeli onlarca milyon liraya kadar ulaşıyor.



34 ILDE 619 ARSA AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞTA

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 34 ilde 619 muhtelif arsanın satışına karar verdi. Satışlar, Diyarbakır, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Yalova, Kocaeli Bursa, Bilecik, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, Isparta, Muğla, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Elazığ, Mardin, Batman, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Yozgat, Samsun, Giresun, Erzincan, Malatya, Şırnak, Van ve Muş illerinde gerçekleşecek. Açık artırmada arsa almak isteyenler için farklı ödeme seçenekleri sunulacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör