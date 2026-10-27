İstanbul’da evin metrekare fiyatı 68 bin lira

Sahibınden.com'un Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı eylül ayı "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun sonuçları yayımlandı. Buna göre, eylül ayında enflasyondan arındırılmış (reel) satılık konut fiyatları, geçen yılın aynı ayına göre Türkiye genelinde yüzde 7.8 gerilerken satılık reel konut fiyat endeksi 141.9 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık reel fiyatlar İstanbul'da yüzde 4, Ankara'da yüzde 2.5 ve İzmir'de yüzde 9.3 düştü. Söz konusu ayda reel konut fiyat endeksi İstanbul'da 146.5, Ankara'da 182.5 ve İzmir'de ise 148.7 oldu. Ortalama konut metrekare fiyatı Türkiye genelinde 46 bin 681 lira olurken metrekare fiyatı İstanbul'da 67 bin 949 lira, İzmir'de 54 bin 310 lira ve Ankara'da 40 bin 417 lira şeklinde ölçüldü. Ortalama cari konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.6 artarken yıllık artış oranı İstanbul'da yüzde 24.6, Ankara'da yüzde 26.5 ve İzmir'de yüzde 17.7 olarak kaydedildi. Eylül ayında Türkiye genelinde reel kira fiyat endeksi, ortalama metrekare cari kiradaki aylık yüzde 0.8'lik düşüşün ve aynı dönemde enflasyonun yüzde 1.8 olarak gerçekleşmesinin etkisiyle 165.6 seviyesine düştü. Reel kira fiyat endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5.7 azaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör