İstanbul’da evini yenileyene 3 milyon TL! İşte en fazla başvurunun olduğu ilçeler

EN FAZLA ÖN BAŞVURU BAKIRKÖY'DE

İADŞP kapsamında İstanbul'da en fazla ön başvuru alınan 15 ilçede toplam başvuru sayısı 21 bin 956 olurken, bu başvurular 235 bin 157 bağımsız bölümü kapsadı.

İlçe bazında Bakırköy'de 2 bin 653 başvuru 20 bin 273 bağımsız bölüme, Bahçelievler'de 2 bin 598 başvuru 19 bin 846 bağımsız bölüme, Kadıköy'de 2 bin 591 başvuru 23 bin 793 bağımsız bölüme ilişkin oldu.

Kartal'da 2 bin 393 başvuru 41 bin 107 bağımsız bölümü kapsarken, Küçükçekmece'de 1788 başvuru 23 bin 766 bağımsız bölüm için yapıldı.

Üsküdar'da 1459 başvuru 13 bin 503 bağımsız bölümü, Pendik'te 1306 başvuru 5 bin 914 bağımsız bölümü, Ümraniye'de 1230 başvuru 8 bin 393 bağımsız bölümü kapsadı.

Maltepe'de 1002 başvuru 10 bin 308 bağımsız bölüm, Gaziosmanpaşa'da 994 başvuru 7 bin 172 bağımsız bölüm, Avcılar'da 967 başvuru 7 bin 892 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.

Güngören'de 807 başvuru 7 bin 970 bağımsız bölüme, Şişli'de 743 başvuru 5 bin 736 bağımsız bölüme, Bağcılar'da 719 başvuru 25 bin 806 bağımsız bölüme, Ataşehir'de ise 706 başvuru 13 bin 678 bağımsız bölüme ilişkin oldu.

Söz konusu 15 ilçe arasında bağımsız bölüm sayısı bakımından en yüksek rakam Kartal'da kaydedilirken, başvuru sayısında Bakırköy ilk sırada yer aldı.