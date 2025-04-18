İstanbul’da her yıl 122 bin konuta ihtiyaç var

Artan konut ihtiyacı ve mevcut konut üretimi ele alındığında yapılan araştırmalar İstanbul'da her yıl ortalama 122 bin yeni konut ihtiyacı olduğunu ortaya koydu. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) tarafından PwC Türkiye'ye hazırlatılan "İstanbul'un Gelecek 10 Yıllık Konut İhtiyacının Tespiti Strateji Raporu" güncel veriler eşliğinde yeniden yayınladı. 2025–2034 yıllarına yönelik projeksiyon yapan araştırmaya göre İstanbul'a 10 yılda 1 milyon 220 bin yeni konutun kazandırılması gerekliliği ortaya çıktı. Geçen yılın raporunda bu rakam 1 milyon 230 bin olarak kayda geçmişti. İstanbul nüfusunun 2034 yılında yüzde 3 artışla 16.2 milyona çıkacağı öngörülürken, bu kapsamda hane sayısının ise yüzde 20 gibi büyük bir yükselişle 6 milyona ulaşması bekleniyor. KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, "Hane yapısı ve demografik yapı değişiyor. 1+0 gibi küçük metrekare evlere daha çok ihtiyaç var" dedi.