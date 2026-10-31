İstanbul’da tarihi kaçakçılık operasyonu! 310 milyon TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi:142 bin cihaz yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri iki ayrı operasyonda kaçakçılığa büyük darbe vurdu. Sarıyer'deki bir depoda ve Ambarlı Limanı'na gelen bir konteynerde yapılan aramalarda toplam 142 bin 100 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin piyasa değerinin 310 milyon 579 bin TL olduğu açıklandı. Operasyonlar, Türkiye tarihinin en büyük elektronik sigara yakalamaları arasında yer aldı.
İSTANBUL'DA İKİ AYRI OPERASYONDA REKOR MİKTARDA ELEKTRONİK SİGARA YAKALANDI
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İstanbul'da kapsamlı iki ayrı çalışma gerçekleştirdi.
İstanbul Anadolu ve İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, risk analizi ve hedef odaklı denetimler sonucunda yüksek miktarda kaçak elektronik sigara cihazı tespit edildi.
İki operasyonda toplam 142 bin 100 elektronik sigara cihazına el konulurken, ürünlerin toplam piyasa değerinin 310 milyon 579 bin TL olduğu bildirildi.
SARIYER'DEKİ DEPODA 118,4 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK ÜRÜN BULUNDU
Operasyonların ilk adresi İstanbul'un Sarıyer ilçesi oldu.
İstanbul Anadolu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda ilçedeki bir depo takibe alındı.
Depoda yapılan ayrıntılı aramalarda 46 bin 200 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildi. Yakalanan ürünlerin piyasa değerinin 118 milyon 445 bin TL olduğu açıklandı.
AMBARLI LİMANI'NDA 192 MİLYON TL'LİK KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
İkinci operasyon ise İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirildi.
Türkiye'ye giriş yapmak üzere limana ulaşan bir konteyner, yapılan risk değerlendirmesi sonucunda şüpheli bulunarak kontrole alındı.
Konteynerde gerçekleştirilen incelemelerde 95 bin 900 adet elektronik sigara cihazı tespit edildi. Ürünlerin piyasa değerinin 192 milyon 134 bin TL olduğu belirlendi.
Böylece Sarıyer ve Ambarlı Limanı'ndaki iki ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak elektronik sigara cihazlarının toplam sayısı 142 bin 100'e, toplam değeri ise 310 milyon 579 bin TL'ye ulaştı.
İKİ AYRI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin adli süreç de devam ediyor.
Soruşturmaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürüldüğü bildirildi.
Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadelenin gümrük kapılarında ve ülke genelinde yürütülen denetimlerle kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
Bakanlık açıklamasında, özellikle gençleri ve toplum sağlığını tehdit eden, kayıt dışı ekonomiyi büyüten ve haksız rekabete neden olan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.
Risk analizleri, hedef odaklı kontroller ve saha denetimleriyle kaçak ürün girişinin önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği kaydedildi.