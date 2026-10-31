İstanbul’da tarihi kaçakçılık operasyonu! 310 milyon TL değerinde elektronik sigara ele geçirildi:142 bin cihaz yakalandı

AMBARLI LİMANI'NDA 192 MİLYON TL'LİK KAÇAK ELEKTRONİK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

İkinci operasyon ise İstanbul Avrupa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere limana ulaşan bir konteyner, yapılan risk değerlendirmesi sonucunda şüpheli bulunarak kontrole alındı.

Konteynerde gerçekleştirilen incelemelerde 95 bin 900 adet elektronik sigara cihazı tespit edildi. Ürünlerin piyasa değerinin 192 milyon 134 bin TL olduğu belirlendi.

Böylece Sarıyer ve Ambarlı Limanı'ndaki iki ayrı operasyonda ele geçirilen kaçak elektronik sigara cihazlarının toplam sayısı 142 bin 100'e, toplam değeri ise 310 milyon 579 bin TL'ye ulaştı.