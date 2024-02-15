İstanbul’da teknoloji ve girişimcilik üssü inşa edilecek

Türkiye yüzyılı vizyonuyla hareket eden İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı desteğiyle üniversitesinin Göztepe Yerleşkesi içinde inşa edilecek olan Medeniyet Teknopark Girişimcilik Üssü için girişimcilik alanında önemli bir yeri olan Colendi ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında üniversitesinin Göztepe Yerleşkesi içinde 17 bin metre kare kapalı alana sahip olan 2 bloktan oluşan Medeniyet Teknopark Teknoloji ve Girişimcilik Üssünde girişimcilere, teknoloji üreteceklere önemli destek verilecek.

17 BİN METRE KARE ALANA SAHİP OLACAK

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen imza törenine Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, teknoparka destek veren Colendi CEO'su Bülent Tekmen, Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Atak ile davetliler katıldı. İmza töreninde konuşan Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Atak, 7 ayda bitirilmesi planlanan Medeniyet Teknopark binasının 2 bloktan oluşacağını söyledi. Atak, 17 bin metre kare kapalı alana sahip olacak olan teknopark ile hedeflerinin 4 yıl içinde 500 firmaya, 2 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmayı planladıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN İLK ON ENOKOMİDE OLMASINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Medeniyet Teknopark Fintek ve Girişimcilik Üssüne destek verenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Projenin ortaya çıkmasına ve tarafların bir araya gelmesinden mutluyuz. Biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak özellikle doğrudan yatırım alanında teknoloji girişimciliği alanında taktik rol oynayan girişimcilerin sermayeye erişebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Artık Türkiye'de 100'e yakın teknopark var. Teknoparklarımızda 10 binin üzerinde şirket faaliyet yürütüyor. Biz doğrudan yatırım odaklı çalışıyoruz. Kabaca 700 kadar uluslararası şirketin Türkiye'de AR-GE ve tasarım çalışması yürüttüğünü biliyoruz. Teknoparklar bu girişimcilik önemli paydaşlarından biridir. Bu proje Türkiye'nin ilk on ekonomi arasında yer almasına katkı sağlayacaktır. Gelecek nesiller için önemli bir altyapı sağlayacaktır" diye konuştu.

7 AYDA BİTİRİLECEK

Yapılan konuşmaların ardından taraflar arasında protokol imzalandı. 17 bin metre kare kapalı alana sahip olacak olan Medeniyet Teknopark Fintek ve Girişimcilik Üssü, 60 AR-GE firmasına ev sahipliği yapacak. Firmada 2 bin kişi çalışabilecek. 7 ayda bitirilmesi planlanan merkez iki blok halinde yapılacak. Medeniyet Teknopark, girişimcilere 7/24 açık ve kapalı ofis imkanları, çay, kahve ve atıştırmalıklar için kafeterya, kapalı ve açık spor tesisleri, açık hava salonu ve tribün, yerinde veri merkezi, toplantı ve konferans salonları gibi imkanlar sunuyor. Medeniyet Teknopark, bölgesel ve ulusal düzeyde finansal teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlayarak, bölgedeki teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi hedefliyor.