İstanbul’dan dünyaya ‘Gazze’ mesajı

İslam ülkelerinin liderleri kasım sonunda İstanbul'da buluşacak. Dünyanın en büyük 'helal organizasyonu' olan 9'uncu Dünya Helal Zirvesi ve 10'uncu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo 2023 Fuarı'nda bir araya gelecek olan 57 İslam ülkesinin devlet başkanı, bakanları ve üst düzey yöneticileri, 7 Ekim'den beri dünyanın gözü önünde kadın-çocuk-bebek demeden binlerce sivili katleden İsrail'e karşı, Gazze'ye destek mesajı verecek.23-26 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde, Turkuvaz Medya'nın basın sponsorluğunda, Filistin ana temasıyla düzenlenecek olan etkinliğe üst düzey devlet yetkilileri katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen etkinlikte, İslam ülkelerinin devlet yetkileri bölgede kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunacak.Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, 25 Eylül 1969 tarihinde kurulan İİT, İslam Dünyasının hak ve çıkarlarını korumak, üye devletlerarasında iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulduğunu hatırlattı.Dünya Helal Zirvesi ve Fuarı'nın İİT işbirliğinde yapıldığına dikkat çeken Yunus Ete, "Biz bu yıl 10'uncusu düzenleyeceğimiz organizasyonumuzda hemen her yıl Filistin temasını işledik. Ancak bu yıl Filistin tüm dünyanın gözü önünde soykırıma uğruyor. O nedenle bu yıl düzenleyeceğimiz fuar ve zirvenin ana temasını Filistin oluşturacak" dedi. Organizasyonuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımını beklediklerini aktaran Ete, "57 İslam ülkesinin devlet başkanı, bakanları ve üst düzey yöneticilerinin bölgede kalıcı barışın sağlanması için çağrıda bulunurken Gazze'ye destek mesajı açıklamasını bekliyoruz" diye konuştu.Ete sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz hiç bir zaman politik tarafa girmiyoruz. Ancak Filistin davasının da politik değil insani olduğunu düşünüyoruz." Ete, Dünya Helal Zirvesi'nde ana başlıklarından birinin de "Daha Adil Bir Dünya" olarak belirlendiğinin altını çizdi.Geçen yıl düzenlenen fuara 39 ülkeden 446 yerli-yabancı firmanın katıldığını ve 31 bin 905 kişinin ziyaret ettiğini anlatan Yunus Ete, "Bu yıl 60'tan fazla ülkeden 500'ü aşkın yerli-yabancı firma katılıyor. Ayrıca 10 bini yabancı olmak üzere 40 bini aşkın ziyaretçi öngörüyoruz. Fuarımıza her yıl gıda, gıda teknolojileri, kozmetik, ilaç, tekstil/mütevazi moda alanlarında önemli firmaların katılımı oluyor. Bu yıl ayrıca İslami finans ve helal turizm ile ilgili sektörlerden de ciddi bir katılımcı talebi var" dedi.2018 yılından beri 'Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'nı fuar ve zirveyle eş zamanlı düzenlediklerini hatırlatan Yunus Ete, bu yıl etkinlikte 'Filistin Günü' düzenleyeceklerini kaydetti. Ete, "Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu -TAŞPAKON ve Dünya İslam Ülkeleri Aşçılar Toplulukları Platformu - WICS işbirliğinde düzenlediğimiz Uluslararası Aşçılar Şampiyonası'na bu yıl 1.000 aşçı katılacak. Düzenleyeceğimiz Filistin Günü'nde dünya şefleri Filistin mutfağına ait lezzetleri yapacak. Ülkenin kültürü ve mutfağı yansıtılacak" dedi.